В Алтайском крае доля работающего населения, получающего зарплату выше среднего, не превышает 11,5% Фото: Анна СЕМИНА

Специалисты РИА Рейтинг изучили данные о зарплатах в разных регионах России и выявили, где количество сотрудников, получающих выше среднего по стране больше, а где меньше. Алтайский край ожидаемо занял место среди аутсайдеров.

– Согласно исследованию, в последний год доходы россиян уверенно росли. За последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) средняя зарплата в России составила 52 тысячи рублей, что на 12,2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, – пишет РИА Новости. – В регионах уровни зарплат заметно отличаются как между собой, так и от среднероссийской.

Исследователи собирали данные исходя из официальной статистики и распределении зарплаты по крупным и средним организациям. При этом средние показатели корректировались на региональный уровень цен.

Итак, исследования показали, что в 14 регионах России доля работников, чья зарплата выше средней по стране, не превышает 15%. Вполне ожидаемо, что Алтайский край занял место в конце списка, но при этом он не на последнем месте – за ним закрепили 82-ю позицию. Хуже ситуация только в Калмыкии, Чечне и Ивановской области.

Согласно статистическим данным, в нашем регионе доля работающего населения, получающего зарплату выше среднего, не превышает 11,5%. К сравнению, у Ивановской области, замыкающей рейтинг – 9,7%. При этом доля сотрудников, получающих больше двух средних окладов по стране, на Алтае составляет 1,7%.

Соседняя Республика Алтай занимает 71-ю позицию с показателем 15%. А доля получающих свыше двух средних зарплат 2,8%.

Согласно рейтингу, лучшего всего дела обстоят у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Там сотрудники получают 71,9 и 33,5 процентов соответственно. На втором месте Чукотский автономный округ (59,3% и 22%). Закрывает тройку лидеров Ненецкий автономный округ (58,5% и 23,6%).

А вот положение у работников в Москве не так хороши, как это может показаться на первый взгляд: 46,8 и 20 процентов соответственно.

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