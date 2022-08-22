Женщины, которым присвоят этот статус, получат 1 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на новое звание «Мать-героиня» могут претендовать порядка 20 женщин. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты региона. Сколько детей должно быть, чтобы получить звание матери-героини в Алтайском крае и 1 млн рублей, а также какие еще награды положены за многодетность – в материале «КП».

Сколько детей нужно для звания «Мать-героиня»?

Звание «Мать-героиня» уже известно на постсоветском пространстве. Этот статус существовал в СССР, но в 1991 году его отменили. 15 августа президент России подписал указ, согласно которому в России вернули это звание. Его присуждают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

Как пояснили в алтайском министерстве соцзащиты, звание будет присваиваться, когда десятому ребенку исполнится год. При этом остальные дети должны быть живы, за исключением особых ситуаций.

– Это случаи, когда дети пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, при исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умерших вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах, – поясняют в Минсоцзащиты.

Звание «Мать-героиня» войдет в список высших званий в России наравне с «Героем России» и «Героем Труда». Женщины, которым присвоят этот статус, получат 1 млн рублей. Это будет единовременная выплата.

Выплаты для семей с пятью и семью детьми

Кроме того, по указу президента введена единовременная выплата награждаемых медалью «Родительская слава», а размер денежного поощрения награждаемых орденом «Родительская слава» увеличился в пять раз.

Медаль «Родительская слава» могут получить семьи, которые воспитывают пять и более детей. Причем награждают только одного родителя. Мать это будет или отец – должны решить между собой сами супруги. К медали прилагается единовременная федеральная выплата в размере 200 тысяч рублей, а в Алтайском крае еще и дополнительный бонус – плюс 15 тысяч рублей.

Орден «Родительская слава» вручается родителям, которые воспитывают семь и более детей. Выплата за эту награду выросла со 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Семьям из Алтайского края, которых наградили орденом «Родительская слава», дополнительно выплачивается 25 тысяч рублей из средств краевого бюджета.

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