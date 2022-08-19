Популярным исполнитель стал благодаря песне «Встанем» Фото: Ирина ГЕРЦ

В Барнаул осенью приедет популярный российский певец Shaman. Он исполнит свои нашумевшие хиты «Встанем» и «Я русский», собравшие миллионные просмотры в социальных сетях.

Shaman родился в Тульской области. Настоящее имя певца – Ярослав Дронов. Он получил три музыкальных образования: окончил музыкальную школу, колледж и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Также успел засветиться в шоу «Фактор А» и «Голос».

Музыкант сам пишет тексты и музыку. Популярным исполнитель стал благодаря песне «Встанем», которая вышла в феврале 2022 года. С этой композицией он быстро попал в тренды в социальных сетях, а песня стала хитом. Сейчас клип на эту композицию набрал многомиллионные просмотры в социальных сетях.

В июле Shaman выпустил рок-манифест «Я русский», который сразу оценили слушатели. Эта песня лидирует во многих музыкальных чартах. На YouTube клип на песню посмотрели более 10 млн человек. Отметим, что ролик вошёл в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира».

В Барнауле концерт пройдет 4 октября в ДК Мотостроителей (ул. Германа Титова, 50а). Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1800 рублей до 4000 рублей.

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