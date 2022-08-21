Убойная малиновка, хреновуха и домашний коньяк: барнаульцы поделились вкусными рецептами домашних настоек

Сладкая крепковатая настойка получается из малины. Фото: Екатерина Карзова

В преддверии окончания лета барнаульцы назвали любимые рецепты крепких и ароматных домашних настоек. Для их приготовления понадобятся сезонные фрукты, спирт и специи, которые есть под рукой на каждой кухне. "Комсомолка" решила поделиться с читателями подборкой лучший рецептов.

Убойная малиновка

Сладкая крепковатая настойка получается из малины. Рецепт напитка рассказала жительница Барнаула Татьяна. Для приготовления понадобится: два килограмма зрелой малины, полкилограмма сахара и один литр спирт.

- Нужно слегка размять ягоду, высыпать ее в стеклянную банку и залить спиртом. Настаиваем малину на солнце два или три дня, периодически ее помешивая. Затем процеживаем ягоды через марлю. Также нужно сварить сироп из воды и сахара, а к нему уже перелить малиновый настой. Напиток нужно настаивать две или три недели в темном месте, - говорит Татьяна.

Настойка из подвяленной вишни

Август – сезон ароматной и спелой вишни. Из этой ягоды получается не только вкусный компот, но и дивный горячительный напиток. Барнаулец Дмитрий поделился рецептом из подвяленных ягод.

- Ягоду можно специально подвялить или запечь в духовке в течение пяти часов при температуре 60 градусов. Рецепт настойки очень простой: один килограмм подвяленных ягод без косточек смешать с 700 граммами сахара в банке. В эту смесь при желании можно добавить несколько бутонов сушеной гвоздики и оставить на солнце на несколько недель, периодически помешивая ее лопаткой. Затем процедить сок и добавить в него литр коньяка, - поделился Дмитрий.

Настойка на яблоках

Яблочная настойка отличается легким фруктовым ароматом. Со слов горожанина Александра, эту настойку можно использовать как самостоятельный напиток или для коктейлей.

- Для приготовления нужно очистить от сердцевины один килограмм яблок. Затем фрукты нужно нарезать небольшими дольками и заложить в банку. К яблокам можно добавить половинку чайной ложки молотой корицы и два грамма ванилина. Полученную смесь залить литром спирта и на 10 дней оставить настаиваться, - пояснил Александр.

Домашний коньяк

Дома можно приготовить настойку, которая по вкусу напомнит коньячный напиток. Как рассказал "Комсомолке" житель Барнаула Михаил, для этого нужно три ложки дубовой коры, четыре плода сухого шиповника и столовую ложку глюкозы залить тремя литрами спирта, а затем настаивать три дня. Перед употреблением настойку лучше хранить в прохладном месте.

- Получается очень приятный и мягкий вкус, - говорит мужчина.

Кстати, вместо шиповника можно использовать любую другую сушеную ягоду, цитрусовые фрукты.

Медовая хреновуха

Также в запасе барнаульца Михаила есть еще один рецепт:

- На один литр спирта понадобится кусочек хрена размером с мизинец, три ложки меда. Хрен нужно нарезать небольшими ломтиками, затем добавить мед и залить спиртом. Емкость с жидкостью нужно хорошо взболтать и настаивать три дня. Вкус получается очень интересный! – говорит Михаил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рецепты 10 простых и быстрых блюд из того, что растет в огороде: кабачков, помидоров, огурцов, баклажанов

Секретами приготовления поделились жители края в книге «Алтайская трапеза» (подробнее)