Убойная малиновка, хреновуха и домашний коньяк: барнаульцы поделились вкусными рецептами домашних настоек

Сладкая крепковатая настойка получается из малины. Фото: Екатерина Карзова
В преддверии окончания лета барнаульцы назвали любимые рецепты крепких и ароматных домашних настоек. Для их приготовления понадобятся сезонные фрукты, спирт и специи, которые есть под рукой на каждой кухне. "Комсомолка" решила поделиться с читателями подборкой лучший рецептов.
Сладкая крепковатая настойка получается из малины. Рецепт напитка рассказала жительница Барнаула Татьяна. Для приготовления понадобится: два килограмма зрелой малины, полкилограмма сахара и один литр спирт.
- Нужно слегка размять ягоду, высыпать ее в стеклянную банку и залить спиртом. Настаиваем малину на солнце два или три дня, периодически ее помешивая. Затем процеживаем ягоды через марлю. Также нужно сварить сироп из воды и сахара, а к нему уже перелить малиновый настой. Напиток нужно настаивать две или три недели в темном месте, - говорит Татьяна.
Август – сезон ароматной и спелой вишни. Из этой ягоды получается не только вкусный компот, но и дивный горячительный напиток. Барнаулец Дмитрий поделился рецептом из подвяленных ягод.
- Ягоду можно специально подвялить или запечь в духовке в течение пяти часов при температуре 60 градусов. Рецепт настойки очень простой: один килограмм подвяленных ягод без косточек смешать с 700 граммами сахара в банке. В эту смесь при желании можно добавить несколько бутонов сушеной гвоздики и оставить на солнце на несколько недель, периодически помешивая ее лопаткой. Затем процедить сок и добавить в него литр коньяка, - поделился Дмитрий.
Яблочная настойка отличается легким фруктовым ароматом. Со слов горожанина Александра, эту настойку можно использовать как самостоятельный напиток или для коктейлей.
- Для приготовления нужно очистить от сердцевины один килограмм яблок. Затем фрукты нужно нарезать небольшими дольками и заложить в банку. К яблокам можно добавить половинку чайной ложки молотой корицы и два грамма ванилина. Полученную смесь залить литром спирта и на 10 дней оставить настаиваться, - пояснил Александр.
Дома можно приготовить настойку, которая по вкусу напомнит коньячный напиток. Как рассказал "Комсомолке" житель Барнаула Михаил, для этого нужно три ложки дубовой коры, четыре плода сухого шиповника и столовую ложку глюкозы залить тремя литрами спирта, а затем настаивать три дня. Перед употреблением настойку лучше хранить в прохладном месте.
- Получается очень приятный и мягкий вкус, - говорит мужчина.
Кстати, вместо шиповника можно использовать любую другую сушеную ягоду, цитрусовые фрукты.
Также в запасе барнаульца Михаила есть еще один рецепт:
- На один литр спирта понадобится кусочек хрена размером с мизинец, три ложки меда. Хрен нужно нарезать небольшими ломтиками, затем добавить мед и залить спиртом. Емкость с жидкостью нужно хорошо взболтать и настаивать три дня. Вкус получается очень интересный! – говорит Михаил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рецепты 10 простых и быстрых блюд из того, что растет в огороде: кабачков, помидоров, огурцов, баклажанов
Секретами приготовления поделились жители края в книге «Алтайская трапеза» (подробнее)