Следственный комитет принял в производство уголовное дело по статье 156 УК РФ Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле семья 11-летнего мальчика, которого отец посадил не цепь и прицепил к ноге гирю, не стояла на профилактическом учете. Об этом «Комсомолке» рассказала старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Людмила Рязанцева.

- Данная семья, в том числе несовершеннолетний, не стоит на профилактическом учете, - говорит Людмила Рязанцева.

Напомним, ранее стало известно, что в правоохранительные органы поступило сообщение о жестоком обращении с 11-летним мальчиком. К ребенку применялись физическое насилие и другие варварские методы воспитания. Как установило следствие, 14 августа в Барнауле мужчина избил своего 11-летнего сына, а затем приковал к цепи с гирей. Мальчику удалось связаться с бабушкой, которая обратилась к правоохранителям. Ребенка отстегнули, так как женщина позвонила и сказала, что приедет с полицейскими. Правоохранители по приезду на место нашли припрятанную цепь и гирю.

После этого мальчика доставили в больницу. Медики диагностировали у него сотрясение, гематомы и ссадины на теле, а также обнаружили след от цепи на ноге. Сейчас ребенок находится в спецучреждении. Его отца задержали. Как рассказал источник «КП», мальчик пожаловался полицейским, что отец не в первый раз проявлял жестокость по отношению к нему.

На данный момент Следственный комитет принял в производство уголовное дело по статье 156 УК РФ. Следователи должны установить обстоятельства произошедшего, а также и другие факты противоправных деяний со стороны отца мальчика. Отметим, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании и взял ход дела на контроль.

К слову, в соцсетях горожане характеризуют семью мальчика положительно. В группе «Барнаул 22» пишут, что семья якобы благополучная. У мальчика есть родной младший брат, который ходит в детский сад. По информации горожан, отец работает дальнобойщиком, а мать «вкалывает» на заводе.

- У ребятишек есть все! И родителей они любят безумно! – пишут в группе.

Также знакомые семьи отмечают, что мужчина был строг с детьми, но в то, что он мог приковать ребенка цепью, а также издеваться и морить его голодом, не верят.

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