«Мир Юрского периода», «Тор: Любовь и гром», «Дитя тьмы: Первая жертва»: какие фильмы можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах

Сейчас в прокате - ужасы, комедии, боевики, мультики, а также долгожданные голливудские новинки Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцев август не радует прекрасной погодой для прогулок, но есть отличная альтернатива для отдыха – поход в кино. Сейчас в прокате - ужасы, комедии, боевики, мультики, а также долгожданные голливудские новинки. Рассказываем, какие фильмы можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах.

Мультфильмы

Большое путешествие. Специальная доставка (6+)

Невероятное путешествие из России в Китай бурого медведя Мик-Мик. Он вместе со своим другом, зайцем Оскаром, преодолеет множество испытаний, чтобы вернуть малыша панду, по ошибке доставленного аистом главному герою, настоящим родителям.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Маугли дикой планеты (6+)

- После крушения космического корабля Вилли попадает на дикую и неизученную планету. С помощью робота спасателя Бака он должен продержаться на новой земле и дождаться спасения. Вилли, Бак и Флэш (инопланентное создание, с которым они подружились) исследуют флору и фауну планеты а также сталкиваются с опасностями, - рассказывают сюжет в кинотеатре.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Пес-самурай и город кошек (6+)

От души можно посмеяться, посмотрев историю смелого пса Хэнка, который мечтает стать самураем. Но в городе кошек над его идеями смеются. Все меняется тогда, когда на город нападает армия пушистая армия ниндзя. Отважный пес становится единственной надеждой на спасение.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Икар (6+)

Эта новая история по мотивам известного мифа древней Греции об Икаре. Действия также происходят на острове Крит, где правит царь Минос. Все люди поклоняются царям Олимпа. Только Икар в одиночку противостоит царю и богам, чтобы помочь своему таинственному другу.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Ужасы

Дитя тьмы: Первая жертва (18+)

После долго перерыва в прокат вышел приквел фильма «Дитя тьмы» (2009 год). Эта история о семье, ставшей первой жертвой психически ненормальной женщины, выдающей себя за маленькую девочку.

- Лина сбегает из психиатрической клиники и переезжает в Америку, где выдает себя за Эстер, пропавшую дочь богатой семьи. В качестве Эстер она сталкивается с неожиданным препятствием, - приемная мама намерена бороться за жизнь своей семьи и победить, во что бы то ни стало, - пишут на сайте кинотеатра.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Проклятый остров (18+)

- На острове Святого Леонарда расположена тюрьма для самых опасных преступников, где на них ставят жестокие медицинские опыты. Вскоре один эксперимент выходит из-под контроля, что приводит к эпидемии, которая обращает зараженных в ужасных существ. Весь остров превращается в смертельный лабиринт, в котором выжившие заключенные, охранники и врач вынуждены объединиться, чтобы спастись от смертельной заразы, - рассказывают о фильме в кинотеатре.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102)

Челюсти. Столкновение (16+)

Компания молодых людей идет кататься на гидроциклах. В итоге на воде происходит столкновение и один из гидроциклов тонет, а другой ломается. Отдыхающим крупно не повезло, потому что в том месте, где они застряли без связи, живет хищная акула. Главным героям предстоит придумать план, как выбраться из западни, пока за ними не припыли хищники.

Где посмотреть: ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Голливудское кино

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (16+)

Барнаульцы могут посмотреть голливудскую новинку. В новой киноленте Доктор Стрэндж должен исправить последствия освобождения мультивселенной, которые возникли в части «Нет пути домой».

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102)

Мир Юрского периода: Господство (12+)

Через несколько лет после разрушения острова Нублар динозавры заполонили всю планету. Людям, конечно, удается поддерживать равновесие, но как долго человек сможет сохранить свое господство на Земле?

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102)

Фантастические твари: Тайны Дамблдора (12+)

В основе сюжета – противостояние добрых и злых волшебников на фоне Второй Мировой войны. В схватке сразятся будущий директор школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор и его враг Геллерт Грин-де-Вальд.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102)

Тор: Любовь и гром (12+)

- Джейн Фостер берет на себя обязанности Бога-громовержца и становится обладательницей молота Мьёльнира, - рассказывают о фильме в кинотеатре.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102)

Семейные, комедии

Легенды Орленка (6+)

Главные герои, приехавшие в лагерь отдыхать, пробудили одного из семи каменных старцев. Так они стали частью древней легенды, которую обычно рассказывают в «Орленке». Ребятам предстоит разгадать тайну семи легенд.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102)

Не звезди! (16+)

История про самого талантливого лжеца. Главный герой рассказывает «сказки», что он чемпион мира по карате, а также астронавт, а еще знаком с самой красивой женщиной в мире. Все меняется одним утром, когда Жером просыпается и вся его ложь становится правдой.

Где посмотреть: ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Русалка и дочь короля (12+)

Главную героиню воспитывали как сироту в монастыре. Но девочка узнает, что у нее есть отец, и это сам «Король-солнце» Людовик XIV. Оказавшись во дворце у отца, главная героиня находит подземное озеро, где живет одинокая русалка. Ее украли придворные чародеи, которые считают, что русалка поможет стать королю бессмертным. Пленница и дочь Людовика XIV становятся друзьями, однако главной героине предстоит сделать сложный выбор: спасти отца или друга.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Драма, боевики, триллеры

Форсаж. Китайский дрифт (12+)

В новой части кинофраншизы «Форсаж» гонщики берут в свою команду геймера, который превосходно играет в симуляторы гонок.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Развод в стиле кунг-фу (16+)

Главная героиня живет с мужем тираном. С каждым годом ситуация в их семье становится только хуже. Она понимает, что ей никто не сможет помочь, поэтому начинает готовиться к побегу, осваивая искусство кунг-фу.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б), Кинотеатр «Премьера» (г. Барнаул, ул. Крупской, 97).

Вышка (16+)

Главная героиня Бекки всю жизнь любила экстрим. После гибели мужа женщина принимает решение перестать "охотиться" за адреналином. Последнее испытание – забраться на радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Теперь девушке предстоит вступить в борьбу со стихией, надеясь на спасение.

Где посмотреть: Pioneer cinema (г. Барнаул, проспект Ленина, 102), ТЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188), ТЦ «Глактика» (г. Барнаул, проспект Строителей, 117), ТЦ «Европа» (г. Барнаул, улица Павловский тракт, 251в), «Мир» (г. Барнаул, площадь Победы,1), ТЦ «Огни» (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б)

Время и стоимость сеансов можно посмотреть на сайте Pioneer cinema и сети «Киномир».

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