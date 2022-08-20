Смотреть, но не трогать: Принцессу Укока покажут в Дни новой луны

Принцесса Укока хранится в специальном саркофаге Фото: Олег УКЛАДОВ

Принцесса Укока на сегодняшний день является, пожалуй, самой мистической находкой, сделанной в Республике Алтай. С ней связывают многие катаклизмы и иные события, а для туристов настоящая удача увидеть мумию, но сделать это можно только в определенные дни новой Луны.

– Вопрос о том, показывать ли мумию посетителям поднимался уже давно, и есть как сторонники показа, так и противники. С момента открытия музея после реконструкции в 2012 году сотрудники ежедневно сталкиваются с сотнями посетителей, большая часть которых желают увидеть сенсационную находку, - рассказывают в национальном музее Республики Алтай.

На сегодняшний день посетители могут увидеть как саму мумию, так и то, что археологи обнаружили в ее захоронении – детали костюма, конское снаряжение, украшения. Вместе с тем, Конституция РФ наделяет каждого гражданина своей страны правом доступа к культурным ценностям, коим также является и Принцесса. Так что и ее тоже можно увидеть.

– Следуя традициям и обычаям алтайского народа, музей составил график экспонирования мумии женщины Пазырыкской культуры V–III вв. до н.э., получившей в народе имя Укокской «принцессы», - продолжают в музее. – В традиционной культуре алтайцев, сложившейся в процессе длительной этнической и культурной истории, повседневное поведение человека в окружающем мире определяется с учетом лунных фаз, времени суток и сторон света.

Благоприятными считаются дни новой Луны от 3 до 15-го. В этот период можно проводить семейные мероприятия, обряды. В соответствии с этим на год вперед составляется график, когда доступно экспонирование Принцессы Укока.

Ее можно увидеть:

31 августа

2, 4, 7, 9, 28, 30 сентября

2, 5, 7, 9, 28, 30 октября

2, 4, 6, 25, 27, 30 ноября

2, 4, 7, 25, 28, 30 декабря.

Напомним, мумия была передана в музей 2012. Она размещена в специальном помещении, где учтены профессиональные и этические нормы, а также интересы и верования коренного населения республики. Специально для нее изготовлен саркофаг. Конечно же, прикасаться к мумии нельзя, да и это невозможно.

Она находится в определенном климате (освещение, влажность, температура), который работает на сохранность. Но при этом специалисты рекомендуют ограничить продолжительность экспонирования до трех часов в день. Видео- и фотосъемка со вспышкой и дополнительным освещением запрещены.

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