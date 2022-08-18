Футболисты барнаульского «Динамо» сенсационно проиграли любителям из «Темпа»

"Темп" теперь сыграет с "Иртышом" Фото: Виталий БАРАБАШ

В среду, 17 августа, на центральном стадионе Барнаула состоялось историческое дерби – на поле встретились «Динамо» и «Темп». Соперники сразились в рамках 1/256 финала Кубка России.

Глядя на последние матчи «Динамо» казалось, что руководство должно было, или, вернее, обязано было провести разъяснительную работу со своими игроками. Всеми правдами и неправдами им надо было реабилитироваться в глазах болельщиков, ведь в сезоне команда в бело-голубой форме уже потерпела четыре поражения. Сейчас коллектив на последнем месте турнирной таблицы и казалось, что падать ниже не куда. Оказывается, еще есть куда…

«Темп» - любительская команда, с большими амбициями. У них в сезоне в целом все более или менее хорошо. Сейчас коллектив занимает третье место и имеет неплохие шансы подняться. Да и на поле они вчера смотрелись куда интереснее. Возможно все дело в азарте, ведь когда ты выходишь против профессионалов, хочется показать все, на что способен. Адреналин бьет в голову, а ноги несут вперед.

Оттого и удивительным многим показался выход того же пожарного Романа Сычева один на один с вратарем «Динамо». Что уж юлить, 107 кг для футболиста – это слишком много. Играй бы он за профессионалов, то нападающего давно бы посадили на жесткую диету. Но как показала практика, даже с такой массой можно показывать результат. Кстати, тот самый результат по итогу встречи остался за «Темпом»: в первом тайме с пенальти отличился полузащитник Никита Ворона, далее во втором - Сычев, а в компенсированное время Иван Житников лишь сократил разрыв – 2:1. К тому же динамовцы доигрывали в меньшинстве - Виктор Хугаев получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку.

Уже позже, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Олег Яковлев заявил, что после последнего поражения он проводил «разбор полетов», что в целом видит пути выхода из кризиса, но выбраться из ямы пока не получается.

«Темп» же теперь готовится встретиться с «Иртышом». Матч в рамках 1/128 финала Кубка России состоятся 31 августа на выезде.

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