Астропрогноз на август 2022 Фото: Олег ПЕТРОВ

Барнаульский специалист по звездам Вера Топчеева дала астрологический прогноз на конец августа 2022. По ее словам, в это период нас ожидают опасные дни.

- 27 и 28 августа будут неблагоприятные дни в плане взаимоотношений. В общении будут превалировать агрессия, враждебность, ссоры, давление, угрозы. Все это может привести к очень печальным последствиям! – предупреждает астролог.

Такое общение, по ее словам, может вылиться в серьезный конфликт с применением силы, в разрыв отношений. В это время вообще не стоит завязывать новые отношения – они принесут лишь одни проблемы.

Также, согласно астропрогнозу на август 2022, опасные дни будут и в середине месяца. Это 19, 20 и 21 число. В это время следует быть осторожными с финансами (лучше отказаться от важных бизнес-сделок), не стоит доверять первым попавшимся людям – информацию от них лучше перепроверить, чтобы не попасть впросак и не разочароваться.

Ну а в остальные дни, по словам астролога, можно с уверенностью браться за свои планы. Звезды будут способствовать их выполнению.

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