В этом году в поликлиники Алтайского края завезли вакцину «Совигрипп» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край привезли первую партию вакцины против гриппа для взрослых, сообщает минздрав региона. Рассказываем, как пройдет вакцинация против гриппа в Алтайском крае 2022, от каких штаммов защищает вакцина «Совигрипп», какие есть противопоказания и кто находится в зоне риска заражения.

Эффективность прививки от гриппа «Совигрипп» в Алтайском крае 2022

В этом году в поликлиники Алтайского края завезли вакцину «Совигрипп». Размер первой партии – более 300 тысяч доз. Как отмечают в минздраве, «Совигрипп» выпускается в России с 2013 года. На сегодняшний день накоплен уже большой клинический опыт ее применения.

– Это трехкомпонентная вакцина, содержит три инактивированных штамма гриппа (2 типа А и 1 типа В), которые в предстоящем сезоне, согласно прогнозу ВОЗ, будут наиболее распространены, – поясняют в минздраве.

По прогнозу ВОЗ именно эти штаммы будут распространены в предстоящем сезоне. После прививки защита сохраняется в течение года, эффективность составляет до 90%.

Кто может бесплатно поставить прививку от гриппа в Алтайском крае 2022

Как рассказали «КП» в минздраве региона, привиться от гриппа вакциной «Совигрипп» могут бесплатно все желающие старше 18 лет. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту.

Иммунизация показана всем взрослым. Но в особой группе риска люди, которые часто болеют ОРЗ, сотрудники сферы образования, медики, работники социальной сферы, лица с хроническими заболеваниями, а также люди старше 60 лет, беременные во II и III триместре.

Перед прививкой в поликлинике врач проводит осмотр и выявляет наличие противопоказаний.

Другими вакцинами против гриппа люди могут привиться в страховых компаниях за свои деньги.

Какие есть противопоказания для вакцинации от гриппа в Алтайском крае

О противопоказаниях к вакцинации рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова:

– Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Замечу, что за последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцинации против гриппа. И еще одно важное условие: интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее четырех недель, - говорит Ирина Переладова.

Вакцина против гриппа для детей в Алтайский край еще не поступала. Как пояснили в минздраве, ее поставка ожидается на следующей неделе.

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