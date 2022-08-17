Власти решают, как избежать массовой гибели пчел в Алтайском крае

Возбуждено 10 дел об административных правонарушениях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае летом 2022 года зафиксировали 26 случаев массовой гибели пчел в 14 районах. У пасечников - многомиллионные убытки. Винят в гибели насекомых аграриев, которые обрабатывают свои поля ядохимикатами. О том, какие меры нужно предпринять, чтобы решить проблему, рассказал во время пресс-конференции Сергей Серов, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Алтайского Заксобрания.

Проблему можно избежать

Сейчас, со слов депутата, вопрос взаимодействия пчеловодов и аграриев находится на особом контроле. Также существует краевой закон «О пчеловодстве», который определяет порядок оповещения фермерами пчеловодов о запланированных обработках полей ядохимикатами с указанием сроков и границ обработки.

Однако правила эти на деле соблюдают далеко не все. Ранее мы писали, что после мора пчел в трех селах Троицкого района пасечники начали обвинять в случившемся местного фермера. Якобы он заранее не предупредил об обработке рапсового поля, но аграрий говорит обратное. С его слов, все были оповещены, согласно закону. Конфликт обостряется, пчеловоды «трубят» во все инстанции.

Как считает Сергей Серов, подобные столкновения можно предотвратить, выстроив эффективное и четкое исполнение закона:

- Пчеловодам необходимо выйти из «тени», а сельхозтоваропроизводителям – найти любой способ оповестить о предстоящей обработке (газеты, мессенджеры, через администрацию района или напрямую с пчеловодом). Важно наладить диалог, ведь заинтересованы в результате обе стороны: пасечник – в размещении ульев вблизи энтомофильных культур (растений, опыляемых насекомыми. – Прим. ред.), а аграрий – в повышении урожайности на полях, где активно происходит опыление. В этой ситуации заключение соглашения или договора между сельхозтоваропроизводителем и пчеловодческим хозяйством позволило бы стабилизировать сложную ситуацию. Полагаю, что в этот процесс важно подключать администрации районов для урегулирования спорных моментов и оперативного решения разногласий, - говорит Серов.

Кстати, в регионе, такой же массовый мор пчел из-за ядохимикатов был в 2020 году. Со слов глава Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастана, после этого в регионе разработали специальное приложение для пчеловодов. В нем фермеры могут заранее оповещать об обработке полей, заранее указав сроки и границы.

Инструкции, похоже, не соблюдали

Отметим, что в этом году по факту гибели пчел в крае Управление Россельхознадзора провело проверку образцов подмора пчел и растений. Как пишет «Банкфакс», в 60% отобранных материалов было установлено остаточное наличие ядохимикатов.

- В основном эксперты находили следы альфа-циперметрина, лямбда-цигалотрина, имидаклоприда и клотианидина. Все они разрешены к применению в РФ, но только в соответствии с инструкцией, которую некоторые аграрии, похоже, не соблюдали. Все они имеют длительное остаточное действие, - пишет издание.

Возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами). Также уже выдано четыре предписания об устранении нарушений и 14 предостережений.

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