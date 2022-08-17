Премиум-отдых в сердце Алтая

Курорт «Манжерок». Фото: пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Уникальный по архитектуре пятизвездочный гостиничный комплекс, премиальные виллы и панорамный ресторан на вершине горы – все это вскоре появится на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Накануне туристический центр посетил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он проверил, как продвигается строительство, рассказал о планах по преобразованию курортной зоны и принял участие в совещании по развитию туризма в России, которое 12 августа провел в Горно-Алтайске премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отдых премиум-класса

«Манжерок» расположен у подножия горы Малая Синюха в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска. Это круглогодичный курорт с тремя канатными дорогами и 22 километрами горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения. К услугам гостей - гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъемник для детей и новичков, байк-парк, маршруты для трекинга, детские площадки и многое другое. С 2012 года развитием курорта занимается Сбер.

В 2021 году «Манжерок» посетило больше 500 тысяч человек, в этом году по прогнозу число туристов превысит 700 тысяч, и это не предел. На курорте инвесторы продолжают развивать горную инфраструктуру. Сейчас полным ходом идет строительство большого пятизвездочного отеля.

- Проект разработан нашими итальянскими партнерами под руководством архитектора Марко Казамонти. В этом комплексе появится вся необходимая инфраструктура для высококлассного отдыха. В отеле будут располагаться 304 номера, большой конференц-зал, здесь будут проходить стратегические сессии, семинары, конференции. Планируется создать большой кластер для детей, построить рестораны, SPA-комплексы, бассейны и многое другое. Мы двигаемся в хорошем темпе. Я проверил, как соблюдаются графики строительства, и остался удовлетворен тем, что сделано, – рассказал Станислав Кузнецов.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Фото: пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Заселять в новый гостиничный комплекс туристов планируют уже в начале следующего года. Также на курорте идет строительство премиальных вилл на склоне горы Малая Синюха, а осенью начнется возведение панорамного ресторана на высоте 1040 метров.

«Зеленое строительство» и рабочие места

Как отмечает Станислав Кузнецов, Республика Алтай – это место с уникальной природой и историей, поэтому при создании туристической инфраструктуры компания-инвестор ответственно подходит к сохранению окружающей среды. Строящийся отель будет сертифицирован по стандартам «зеленого строительства» и станет одним из ярких примеров бережного отношения к природе в строительной индустрии.

Еще один плюс расширения инфраструктуры туристической зоны – это значительное увеличение числа рабочих мест.

- На сегодняшний день на нашем курорте работает около 450 человек, к концу года мы планируем довести количество сотрудников до 1500 человек, - отмечает зампредседателя правления компании. — Это значит, что мы станем самым крупным в Республике Алтай работодателем в туристическом кластере.

В прошлом году на базе «Манжерока» заработал Центр компетенций по управлению горными территориями - профессиональная площадка для специалистов горнолыжной индустрии. На базе курорта также собираются проводить обучающие семинары для судей Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

На следующих этапах развития курорта планируют построить две новые канатные дороги и горнолыжные трассы. В результате преобразований «Манжерок» займет второе место в стране по протяженности горнолыжных трасс (52 км) после Красной Поляны в Сочи и станет одним из крупнейших горнолыжных курортов России.