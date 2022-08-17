Родителям алтайских школьников предлагают отправить деньги вместо покупки букетов на 1 сентября

Родителям предлагают принять участие в акции «Дети вместо цветов» Фото: Олег УКЛАДОВ

Родителям алтайских школьников предлагают отправить деньги на благотворительность вместо покупки букетов учителям на 1 сентября. Такая информация начала распространятся в родительских чатах, рассказала «КП» жительница Барнаула.

В письме, которое отправляют в мессенджерах, родителям предлагают принять участие в акции «Дети вместо цветов».

– Министерство образования и науки Алтайского края информирует о проведении ежегодной благотворительной акции «Дети вместо цветов» 2022 несколькими благотворительными фондами. Задача акции – сохранить традиции праздника и оказать помощь детям с тяжелыми заболеваниями, – говорится в рассылаемом сообщении.

Чтобы принять участие в акции, нужно 1 сентября от всего класса подарить только один букет классному руководителю. А сэкономленные деньги направить в фонды на помощь тяжелобольным детям. Сумма пожертвований может быть любой. Среди организации, в которые можно направить деньги, перечислены фонды «Вера», «Дом с маяком» и «Милосердие детям».

Как рассказала «КП» жительница Барнаула, у некоторых родителей появились сомнения, что такие письма рассылает Минобр. Они заподозрили, чтобы это могут быть мошенники.

Однако в ответе на запрос в пресс-службе министерства образования пояснили, что такие письма действительно отправляли комитатам.

– Было направлено информационное письмо от Министерства образования и науки Алтайского края комитетам, а не школам, оно просто информировало, что проводится такая акция, - пояснили в Минобре.

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