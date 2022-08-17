На Алтае заблудилась женщина с тремя детьми

Спасательная операция завершилась благополучно Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

16 августа в районе села Платово Алтайского края заблудилась 40-летняя женщина с тремя детьми четырех, семи и десяти лет. Их искали спасатели, полицейские, представители администрации района и добровольцы.

– Они совершили восхождение на гору Бабырган, а когда стемнело, не смогли найти дорогу обратно. Женщина дозвонилась до главы Администрации Платовского сельсовета в 22:50 и сообщила, что она заблудилась на горе с детьми и не знает, куда идти дальше, - рассказывают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Для спасательной операции подняли отряд пожарно-спасательной части Советского района, а это больше 20 человек, а также полицейских, администрацию и добровольцев. Они начали с восхождения на гору Бабырган с юго-восточной стороны. Поиски продолжались всю ночь. Периодически созванивались с потеряшками, ободряли их, подсказывали, как им стоит вести себя, пока спасение не пришло.

Около пяти утра женщину с детьми встретили на северной стороне горы. Их состояние оценили как удовлетворительное. Медицинская помощь по итогу никому не потребовалась. И после осмотра их начали спускать на землю.

– Домой целыми и невредимыми люди были доставлены полдевятого утра, - добавляют в ведомстве.

Помимо этого, накануне провели еще одну спасательную операцию. В 14.28 местного времени на пульт дежурного поступило сообщение о ЧП на горе «Чертов палец», расположенной недалеко от поселка Катунь. 39-летний турист из Новосибирской области сорвался с горы. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, бригада скорой помощи и глава сельсовета.

Подъем пострадавшего Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Прибыв на место вызова, начальник караула Анатолий Матюнин принял решение поднять пострадавшего, задействовав спасательную веревку, - рассказывают в региональном главке МЧС.

Для этого один из пожарных по веревке спустился к пострадавшему, обвязал его за талию и страховал снизу. На вершине горы в это время оставались двое других пожарных, которые начали поднимать мужчину. Около четырех часов дня спасательная операция была завершена. Пострадавшего осмотрели медики. К счастью, травмы оказались не опасными, госпитализация ему не потребовалась.

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