На берегах Телецкого озера волонтеры собрали 117 мешков мусора

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Республика Алтай 12 августа стала центром проведения масштабного экологического марафона по очистке берегов под лозунгом «Добро капля за каплей»: более 10 километров очищенных берегов Телецкого озера, реки Бии и 117 мешков мусора. Акция объединила сразу пять регионов России: Татарстан, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Северную Осетию-Аланию и Алтай.

Марафон организован в рамках Всероссийской акции «Вода России» совместно с Экофондом «Чистые моря» и брендом Finish. Субъекты, ставшие участниками, в прошлом году заняли первые места в рейтинге «Воды России». Важно подчеркнуть, что Республика Алтай стала центром марафона не случайно. В 2021 году регион вырвался с 54 строчки списка сразу на шестое место, показав, как бережно местное население относится к своим водоемам.

Взять мешок, перчатки и хорошее настроение с собой!

В Республике Алтай около 7 тысяч озер, но точкой сбора для волонтеров стала жемчужина - пленяющее своей красотой и таинственными легендами Телецкое озеро.

- Акции такого уровня проводятся у нас нечасто, и мы рады, что организаторы «Воды России» выбрали именно наш район, потому что у нас очень много водных объектов – рек, озер, которые мы стараемся содержать в чистоте, порядке. Телецкое озеро – не только объект охраны ЮНЕСКО, но и предмет нашей собственной гордости, - отметил глава Турочакского района Андрей Прокопьев.

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Участниками акции на Алтае стали 467 волонтеров - местные жители, туристы, а также приглашенные гости из Москвы. Стать волонтером легко: нужен только сотовый телефон для регистрации на сайте акции берегдобрыхдел.рф. На месте для уборки выдадут весь необходимый инвентарь. Как считает директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, успех марафона заключается в простоте. Участникам нужно только желание помочь природе и хорошее настроение!

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Одними из первых на регистрацию пришли гости Республики Алтай из Мурманской области. Инна Клочкова с дочкой под конец отпуска решили сделать доброе дело, поблагодарив природу за отдых:

- Печально, что многие туристы и отдыхающие не готовы убирать за собой, а мы очень любим природу и хотим ее сохранить. Под конец отпуска мы приехали на Телецкое озеро и узнали об акции, сразу решили участвовать. Мы любовались природой Алтая, а взамен решили сделать что-то полезное, - говорит Инна Клочкова.

Дочка Инны Софья добавляет: «Это же неправильно, чтобы озера и реки были в мусоре по вине человека!».

Будущее воды зависит от молодого поколения

Инвентарь получен, борцы за чистые берега после спортивной разминки готовы к бою. На торжественном открытии акции перед участниками выступил директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин, который отметил, что акции по очистке берегов проводятся в России с 2014 года. За это время около 7,5 миллионов волонтеров очистили сотни тысяч километров берегов от Калининграда до Владивостока.

- Поскольку все мы любим туризм, отдых на открытом воздухе, мы должны стараться держать в чистоте нашу природу, не допускать дальнейшего загрязнения. Важно не только подавать пример собственным отношением к чистоте берегов, но и учить наших детей правильному отношению к природе, – отметил директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин.

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Его мнение разделяют и собравшиеся волонтеры. Елизавета Артюх, приехавшая на Телецкое озеро из Алтайского края, считает, что к соблюдению чистоты нужно приучать именно с детства.

- За чистоту мы очень всегда радеем. Очень не нравится, когда люди просто не в состоянии даже за собой убрать после отдыха на природе. Все передается от старшего поколения к младшему, если не мы, то кто же еще будет подавать правильный пример детям! - говорит Елизавета.

Этим принципом женщина руководствуется и сама. На экоакцию она пришла вместе с дочкой.

Принес - забери!

На месте волонтеров разделили на несколько групп и развезли на участки берегов Телецкого озера и реки Бии. На одном из них, объединив вокруг себя как раз-таки подрастающее поколение, мусор собирала актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая специально приехала на Алтай. Она рассказала, почему стала амбассадором акции «Вода России»:

- С самого детства любовь к субботникам у меня прививала бабушка. Я до сих пор на них регулярно выхожу, поэтому сразу согласилась стать амбассадорам акции «Вода России», для меня это как продолжение традиции. Здорово, что сейчас это становится модно и участников становится все больше, - говорит Юлия.

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Постепенно мешки волонтеров набрались пластиковыми отходами, пакетами, жестяными банками, в общем, последствиями отдыха людей на природе. Тем не менее, по сравнению с другими регионами, в Республике Алтай водные объекты, по мнению заместителя гендиректора Экофонда «Чистые моря» Анны Субботиной, тяжело назвать грязными:

- Здесь берега чистые. Особенно по сравнению с Черным морем. Там мы наблюдали с воздуха не только дельфинов, к сожалению, но и мусорные острова. Такая же картина на берегах: бутылки, пакеты. Я рада, что сегодня такое количество людей, в том числе молодых, меняют свой образ жизни, свой менталитет, чтобы остановить эти процессы загрязнения природы и воды. Уверена, что в ближайшее время наступит такой момент, когда ни у одного человека не поднимется рука оставить мусор на берегу, – говорит гендиректора Экофонда «Чистые моря» Анна Субботина.

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Однако региону все же есть к чему стремится. Волонтеры за небольшой промежуток времени собрали на 10 километрах береговых линий 117 мешков с отходами: 37 - с бытовым мусором, 48 – с пластиком, 24 – со стеклом и 8 – с металлом.

- Очень важно помнить простое правило отдыха не природе: принес - забери! Природа не в состоянии переработать этот мусор. Нам всем давно уже стоит это понять, - говорит Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России.

Видеоприветы из других регионов

После уборки волонтеры собрались у сцены и обменялись видеоприветами с другими участниками марафона «Добро капля за каплей»: активистами из Республик Татарстан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Северная Осетия-Алания.

Затем волонтеров накормили вкусным обедом на полевой кухне. Также на сцене выступили артисты, а желающие могли поучаствовать в мастер-классах, например, собрать собственный чай из алтайских трав, слепить сувенир из глины или вырезать из дерева. Завершился марафон лотереей, где разыграли призы с символикой акции.

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Марафон «Добро капля за каплей» Фото: Антонина Лышова

Кстати, каждый, кто принял участие в любой из этих акций, может получить грамоту от Минприроды РФ. Для этого надо пройти регистрацию на сайте «Вода России» берегдобрыхдел.рф и добавить в разделе «Я – волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» меню «Карта мероприятий» вышеупомянутого сайта.

Челлендж «Береги берег!»

В 2022 году в рамках акции «Вода России» совместно с медиагруппой «Комсомольская Правда» проводится челлендж «Береги берег!». Условия его простые. Нужно прийти на берег любого водоема и признаться ему в любви, показав сердце. Оригинальность приветствуется! Самое главное - сделать фотографию и добавить на свои странички в соцсетях, обязательно начав пост со слов «Название водоема — это любовь» и добавить хэштэг #БерегиБерег_Челлендж. Итоги челлендж «Береги берег!»

Победители получат призы:

1 место - поездка на Байкал.

2 место — ноутбук Xiaomi RedmiBook 13.

Еще 18 финалистов получат в подарок сеансы флоатинга.

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