Кадровый дефицит медперсонала на Алтае остается самым жестким в стране

При этом среднего медицинского персонала больше, чем во многих других регионах Фото: Олег УКЛАДОВ

Проблема нехватки квалифицированных врачей в медицинских учреждениях актуальна не только для сельских территорий, но и для крупных городов Алтайского края: Барнаул, Бийск, Рубцовск. В целом, регион значительно отстает от общероссийских показателей. Об этом во время прямого эфира Центра управления регионом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

- Только за счет комплексного подхода по привлечению и удержанию специалистов в медицинских организациях возможно приостановить или даже справиться с этой проблемой. В отрасли работают около восьми тысяч человек в качестве врачей, более 20 тысяч среднего медицинского персонала. Кроме того, достаточно высокий удельный вес работающих пенсионеров – более 27%. Постоянное пополнение кадрового дефицита необходимо, - говорит министр.

Если сравнивать Алтайский край с другими регионами, то уровень укомплектованности врачами ниже, а вот средним медицинским персоналом выше. По словам Попова, в первую очередь следует закрывать такие позиции, как участковый терапевт и педиатр, поскольку в большинстве случаев они являются лечащими докторами. Для сельских территорий актуально наличие фельдшера в ФАПах. Помимо этого сильно не хватает фельдшеров скорой помощи.

- Следующими по актуальности являются хирурги, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, неврологи-кардиологи и ряд других узких специалистов, - продолжает спикер.

Для привлечения медиков в регион правительство края дополнительно выделило 1,5 млрд рублей. Это стало возможным благодаря принятому закону. Он подразумевает целевое обучение медработников, а также повышенную зарплату в первые три года работы.

В настоящее время появилась финансовая возможность перевести на целевое обучение до 200 студентов АГМУ. В дальнейшем, после выпуска, молодым специалистам придется некоторое время отработать по распределению.

- Дополнительные выплаты 1-3 года будут идти по нарастающей. К примеру, для врача на третий год работы они составят 22,5 тысячи рублей, а для фельдшера 15 тысяч рублей. Мы считаем, что это достаточно серьезное увеличение, которое позволит нам удержать сотрудников, - говорит Дмитрий Попов.

Если же говорить о средней заработной плате, то по данным на 1 июля 2022 года в крае она составляла больше 60 тысяч рублей у врачей, почти 38 тысяч – у среднего медицинского персонала и 28,5 тысяч у младшего. Министр уточнил, что за последний год врачи и средний медперсонал стали получать на 5% больше, а младший – на 4%. Но также добавил, что это многофакторный показатель и во многом зависит от уровня медицинской организации, применяемых медтехнологий, квалификации врача, его нагрузки и т. д.

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