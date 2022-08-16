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Общество16 августа 2022 8:04

Кадровый дефицит медперсонала на Алтае остается самым жестким в стране

При этом средняя зарплата врача в этом году составила больше 60 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
При этом среднего медицинского персонала больше, чем во многих других регионах

При этом среднего медицинского персонала больше, чем во многих других регионах

Фото: Олег УКЛАДОВ

Проблема нехватки квалифицированных врачей в медицинских учреждениях актуальна не только для сельских территорий, но и для крупных городов Алтайского края: Барнаул, Бийск, Рубцовск. В целом, регион значительно отстает от общероссийских показателей. Об этом во время прямого эфира Центра управления регионом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

- Только за счет комплексного подхода по привлечению и удержанию специалистов в медицинских организациях возможно приостановить или даже справиться с этой проблемой. В отрасли работают около восьми тысяч человек в качестве врачей, более 20 тысяч среднего медицинского персонала. Кроме того, достаточно высокий удельный вес работающих пенсионеров – более 27%. Постоянное пополнение кадрового дефицита необходимо, - говорит министр.

Если сравнивать Алтайский край с другими регионами, то уровень укомплектованности врачами ниже, а вот средним медицинским персоналом выше. По словам Попова, в первую очередь следует закрывать такие позиции, как участковый терапевт и педиатр, поскольку в большинстве случаев они являются лечащими докторами. Для сельских территорий актуально наличие фельдшера в ФАПах. Помимо этого сильно не хватает фельдшеров скорой помощи.

- Следующими по актуальности являются хирурги, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, неврологи-кардиологи и ряд других узких специалистов, - продолжает спикер.

Для привлечения медиков в регион правительство края дополнительно выделило 1,5 млрд рублей. Это стало возможным благодаря принятому закону. Он подразумевает целевое обучение медработников, а также повышенную зарплату в первые три года работы.

В настоящее время появилась финансовая возможность перевести на целевое обучение до 200 студентов АГМУ. В дальнейшем, после выпуска, молодым специалистам придется некоторое время отработать по распределению.

- Дополнительные выплаты 1-3 года будут идти по нарастающей. К примеру, для врача на третий год работы они составят 22,5 тысячи рублей, а для фельдшера 15 тысяч рублей. Мы считаем, что это достаточно серьезное увеличение, которое позволит нам удержать сотрудников, - говорит Дмитрий Попов.

Если же говорить о средней заработной плате, то по данным на 1 июля 2022 года в крае она составляла больше 60 тысяч рублей у врачей, почти 38 тысяч – у среднего медицинского персонала и 28,5 тысяч у младшего. Министр уточнил, что за последний год врачи и средний медперсонал стали получать на 5% больше, а младший – на 4%. Но также добавил, что это многофакторный показатель и во многом зависит от уровня медицинской организации, применяемых медтехнологий, квалификации врача, его нагрузки и т. д.

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