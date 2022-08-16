Вернуть можно до 20% от стоимости поездки Фото: Анна Перевощикова

С 25 августа в Алтайском крае, как и по всей стране, начал действовать туристический кешбэк. Получить его смогут туристы, оплатившие свое путешествие с этого дня до 10 сентября. Где действует программа и как оформить туристический кешбэк на Алтае с 25 августа 2022 – рассказываем в материале «Комсомолки».

- Данный инструмент государственной поддержки, направленный на развитие внутреннего туризма, реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - рассказали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

По информации управления, вернуть можно до 20% от стоимости поездки, но не больше 20 тысяч рублей за одну оплату. Если только жители Алтайского края не планируют отдохнуть на Дальнем Востоке – в таком случае максимально можно вернуть до 40 тысяч рублей.

Сроки путешествий тоже указаны. Путешествие должно быть не менее четырех дней и трех ночей в следующий период:

- начало круиза - с 1 сентября,

- начало тура - с 1 октября,

- возвращение - до 25 декабря 2022 года.

Отправиться в путешествие можно в любой регион России, главное условие – компания, у которой вы приобретаете тур, должна быть официальным партнером программы. Полный список партнеров появится на сайте мирпутешествий.рф 25 августа.

Оплата тура идет через карту «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности до покупки. Если у вас еще нет такой карты, то оформить её можно через любой из банков, которые участвуют в программе.

К слову, количество раз получения кешбэка не ограничено, если выполняются все условия программы.

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