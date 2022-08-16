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Происшествия16 августа 2022 6:09

Туристы выпрыгивали с балконов: на Алтае осудили директора турбазы после смертельного пожара

В Алтайском крае осудили директора турбазы "Горное солнце" после смертельного пожара
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пожар на базе "Горное солнце" на Алтае 31 июля 2020

Пожар на базе "Горное солнце" на Алтае 31 июля 2020

Фото: Прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае прошел суд над директором туркомплекса "Горное солнце", где 31 июля 2020 года произошел страшный пожар. Все трехэтажное деревянное здание было охвачено огнем, туристам пришлось спрыгивать с балконов или спускаться по лестнице, где бушевало пламя. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине удалось отделаться условным сроком.

По данным ведомства, директор ООО «Горное солнце» нарушил правила пожарной безопасности при строительстве, отделке и оборудовании корпуса, в котором располагалась гостиница на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе. Пожар на базе "Горное солнце" на Алтае 31 июля 2020 начался в котельной, которая была расположена под трехэтажным зданием. Площадь возгорания тогда составила около 120 квадратных метров.

- Из-за допущенных нарушений норм пожарной безопасности, посетители туристической базы, спасаясь, были вынуждены прыгать с балконов второго и третьего этажей, либо выходить на улицу из дома по единственной лестнице, при этом получая ожоги от распространившегося огня и падающих на них сверху продуктов горения материалов отделки, - отметили в прокуратуре.

Одна из туристок, которая выпрыгивала с третьего этажа, получила тяжкий вред здоровью и позже скончалась в больнице. Еще один отдыхающий получил тяжелую травму. Всего из-за возгорания травмы получил 21 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

Уголовное дело расследовано следователями управлением СК по Алтайскому краю. Директору базы вменяли «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока в законную силу не вступил.

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