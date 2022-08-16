Пожар на базе "Горное солнце" на Алтае 31 июля 2020 Фото: Прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае прошел суд над директором туркомплекса "Горное солнце", где 31 июля 2020 года произошел страшный пожар. Все трехэтажное деревянное здание было охвачено огнем, туристам пришлось спрыгивать с балконов или спускаться по лестнице, где бушевало пламя. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине удалось отделаться условным сроком.

По данным ведомства, директор ООО «Горное солнце» нарушил правила пожарной безопасности при строительстве, отделке и оборудовании корпуса, в котором располагалась гостиница на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе. Пожар на базе "Горное солнце" на Алтае 31 июля 2020 начался в котельной, которая была расположена под трехэтажным зданием. Площадь возгорания тогда составила около 120 квадратных метров.

- Из-за допущенных нарушений норм пожарной безопасности, посетители туристической базы, спасаясь, были вынуждены прыгать с балконов второго и третьего этажей, либо выходить на улицу из дома по единственной лестнице, при этом получая ожоги от распространившегося огня и падающих на них сверху продуктов горения материалов отделки, - отметили в прокуратуре.

Одна из туристок, которая выпрыгивала с третьего этажа, получила тяжкий вред здоровью и позже скончалась в больнице. Еще один отдыхающий получил тяжелую травму. Всего из-за возгорания травмы получил 21 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

Уголовное дело расследовано следователями управлением СК по Алтайскому краю. Директору базы вменяли «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока в законную силу не вступил.

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