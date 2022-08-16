Сейчас заболеваемость вернулась к мартовским показателям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай по решению оперштаба вернули масочный режим в общественных местах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 15 августа прошло заседание оперативного штаба по противодействию ковида, на котором обсуждалась ситуация с ростом заболеваемости. Последние новости о коронавирусе на Алтае – в нашем материале.

Как отметил глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сейчас заболеваемость вернулась к мартовским показателям, но число тяжелых случаев и госпитализаций пока остается небольшим, в основном, больные переносят ковид в легкой форме. Если сравнивать показатели, то на первой неделе августа было зарегистрировано 390 случаев заражения, а на второй – уже 468. Тенденция роста наблюдается по всей России.

В связи с этим в регионе приняли решение о введении режима повышенной готовности. Также оперштаб рекомендовал вернуть масочный режим, но пока это не обязательная мера – штрафовать за отсутствие масок не будут.

- Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования, - подчеркнули в правительстве.

Министр здравоохранения региона Валерий Елыкомов добавил, что в стационарах сейчас находятся 37 человек с ковидом, на дому наблюдаются еще 669 пациентов. Ковидарии продолжают работать в Центре по борьбе и профилактике со СПИД, отделениях Республиканской больницы, Усть-Канской, Улаганской, Турочакской районных больниц.

- Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают в ежедневном режиме контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях и предприятиях региона. С начала года проинспектировано 2463 объекта, - добавили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

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