Похолодание и дожди ожидаются в Алтайском крае

Дождливая погода вероятна в середине недели 18 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет прохладно. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +3…+10 градусов. Об этом «Комсомольской правде» рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

– На этой неделе достаточно низкая температура воздуха в Алтайском крае будет как ночью (от+3 до +10 градусов), так и днем (от +13 до +18 градусов, в начале и конце недели местами до +20…+22 градусов), – сказала Наталья Кобякова.

Такая погода связана с затоком холода, гребнем скандинавского антициклона. Синоптик добавила, что также в регионе пройдут дожди. Они наиболее вероятны в середине недели 18 августа. Кроме того, в отдельные дни возможно усиление ветра.

– При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии - оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, – напоминают в региональном управлении МЧС.

Спасатели советуют припарковаться, если гроза застала вас за рулем. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, портится сцепление с дорожным полотном. К тому же вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

Также в МЧС добавили, что в регионе с 16 по 19 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

– В данный период возможно увеличение количества природных пожаров. Они могут представлять серьезную угрозу садоводческим товариществам и населенным пунктам, – пояснили спасатели.

Они призывают жителей и гостей региона быть осторожными с огнем.

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