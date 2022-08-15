Биолог советует выращивать огурцы в теплице Фото: Олег УКЛАДОВ

Доктор биологических наук, заведующая кафедрой экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Галина Соколова рассказала, почему огурцы бывают горькими и как этого избежать.

По словам ученой, первая и главная причина – это перепад температур. В Сибири летом ночью может быть +10, а днем под +30 градусов. А эти овощи не терпят ни холода, ни зноя – для них это стресс. Идеальная температура для выращивания: +23…+25 градусов. В стрессовых же ситуациях начинается выработка кукурбитацина - защитного соединения, которое и придает неприятный вкус.

Поэтому биолог советует выращивать огурцы в теплице. А если они растут в открытом грунте, то в холодные ночи их следует накрывать защитным материалом.

Вторая причина – неправильный полив. Поливать огурцы нужно регулярно нехолодной водой на глубину порядка 20 см. А если плохо поливать или, напротив, заливать, то овощи не только будут горчить, но и вовсе могут погибнуть.

Кстати, есть еще сорта огурцов, которые более устойчивы к стрессам и реже становятся горькими. Это, например, «Бинго F1», «Кураж F1», «Конни F1». А есть просто негорькие сорта: «Гармонист», «Лилипут», «Кадриль» и другие.

Но если уж выросли неприятные на вкус овощи, то их можно просто обрезать.

– Основная горечь содержится на конце, где распускается цветок; у основания, где огурец крепится к растению; и в твердой кожице. Достаточно их срезать, и овощ готов к употреблению , – объяснила специалист.

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