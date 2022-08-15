Жители Алтайского края из банды налетчиков на ювелирные магазины задержаны в Новосибирске

Все преступления были спланированы Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники полиции задержали банду налетчиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, среди участников группы оказалось и четверо жителей Алтайского края. Они подозреваются в серии разбойных нападений на ювелирные магазины.

С июня в Новосибирске произошла череда вооруженных нападений на магазины, которые занимаются продажей ювелирки. По видеозаписям с камер наблюдения и показаниям свидетелей стало понятно, что к делу причастна одна и та же группа.

12 июня трое мужчин с медицинскими масками на лицах зашли в ломбард на улице Виктора Уса, пригрозили продавцу похожим на пистолет предметом и похитили деньги и золото на общую сумму более 1 млн рублей. Такое же ограбление произошло в ювелирном магазине на улице Громова, но в этот раз злоумышленникам удалось сорвать куш гораздо больше - они похитили золотые украшения на сумму около 3 млн рублей.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с ГУУР МВД России установили подозреваемых – ими оказались шестеро жителей Алтайского края и Новосибирской области в возрасте от 21 до 32 лет, - отметили в полиции.

Все преступления были спланированы – для этого мужчины из Алтайского края специально и приехали в Новосибирск. Правоохранителям стало известно о том, что грабители готовятся снова напасть, и они решили устроить засаду.

В назначенный день, 23 июля, подозреваемые вызвали такси, пригрозили водителю, связали его скотчем и пересадили на заднее сидение, а за руль сел один из грабителей. На такси и еще одном автомобиле они подъехали к ювелирному магазину на улице Ломоносова в городе Обь. Четверо мужчин с пистолетом и телескопической дубинкой ворвались в зал, разбили выставочную витрину, и, угрожая продавцу, забрали несколько лотков с золотом и подались в бега. Однако далеко убежать им не удалось – полицейские оперативно задержали подозреваемых, еще одного подельника удалось найти в лесном массиве, где он поджидал свою банду.

- При досмотре транспортных средств, на которых передвигались подозреваемые, сотрудники полиции обнаружили и изъяли золотые изделия на сумму свыше 2,5 миллиона рублей, оружие и телескопическую дубинку. Изъятое оружие направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, - добавили в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, всех участников банды заключили под стражу. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.

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