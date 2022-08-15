На Алтае сторонник запрещенной экстремистской организации проводил тайные собрания в колонии

Он признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили сторонника международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ). Приговор вступил в законную силу, сообщает УФСБ России по региону.

Следствие и суд установили, что в начале 2000-х годов мужчина организовал деятельность организации на территории Башкортостана. Проповедовать идею установления мирового господства с помощью распространения радикальной формы ислама он продолжил и после того, как организацию запретили в России. Вскоре мужчиной заинтересовались правоохранители. Суд Республики Башкортостан приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима по ч.1 ст.282.2 УК РФ.

Осужденного этапировали в Алтайский край, здесь он не успокоился и продолжил участие в запрещенной экстремистской организации. С 2018 года среди других заключенных он стал проводить тайные религиозные собрания, на которых продвигал идеи запрещенной организации и даже вербовал новых последователей.

– При этом лингвистическая экспертиза подтвердила, что, помимо прочего, мужчина навязывал превосходство идеологии экстремистского объединение над другими религиями, формировал негативное отношение к представителям других религиозных конфессий, называя их «неверными» и «врагами Ислама», – пояснили в УФСБ.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также иное вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации).

На этот раз суд назначил ему наказание в виде 5 лет 20 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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