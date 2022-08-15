Реформация: единство в многообразии

Тысячи верующих 11-го августа наполнили зал

Тысячи верующих 11-го августа наполнили зал главной площадки города – Титов Арены для праздничного мероприятия. Оно включало в себя музыкальные выступления и глубокие просветительские проповеди.

Учитывая большую общественную значимость этого Юбилея, из Москвы для участия в праздновании приехал член Общественной палаты Российской Федерации епископ Сергей Ряховский. Он в своём выступлении напомнил, что, начатое как религиозное движение, Реформация позднее оказала глубокое преобразующее влияние на многие сферы общественной жизни во всём мире. Особенно это влияние проявилось в культуре, в науке и образовании, в отношении к труду и к семье.

Некоторые идеи, которые сегодня кажутся нам само собой разумеющимися, были несколько веков назад инициированы именно отцами Реформации и их последователями. Это, например, введение всеобщего школьного образования, доступность высшего образования для широких слоёв населения, перевод Библии на многие языки мира.

Поэтому не случайным было участие в мероприятии Мирры Кащаевой, доцента Алтайского Государственного Университета – нашего известного по всей Сибири «храма науки и образования». Когда незадолго до начала мероприятия она вошла в зал Титов Арены, её окружила целая группа протестантских священнослужителей: все они хорошо помнят её, так как являются выпускниками кафедры АлтГУ, подготавливающей специалистов в области религиоведения и государственно-конфессиональных отношений.

На праздник приехали верующие не только из алтайских церквей, но и из многих городов Сибири, представляющих самые различные христианские деноминации. Это не помешало мероприятию проходить в атмосфере единения и радости. Идеи Реформации являются той платформой, которая объединяет христианские церкви самых разных направлений и помогает видеть друг друга частью одной большой семьи Божьей.

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