Специалисты из Эрмитажа и алтайские ученые восстанавливают уникальный курган

Ученые рассказали о своей работе Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Улаганском районе Республики Алтай во время совместной археологической экспедиции Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) и Эрмитажа восстанавливают уникальный Пятый Пазырыкский кургана. Ученые рассказали, что именно они сделали в этом году, сообщает сайт вуза.

Как рассказал Никита Константинов, доцент кафедры истории и археологии ГАГУ, специалисты занимались работой по восстановлению насыпи кургана и удалению отвалов камней, оставшихся от предыдущих раскопок.

– На сегодняшний день выполнен колоссальный объем работ: насыпь кургана почти полностью сформирована, убраны большие объемы камней и грунта из отвалов. Кучи камней и грунта были набросаны при раскопках уникального археологического объекта. Они находились на самой насыпи кургана, на южном крае кургана и были навалены поверх древних каменных конструкций с южной стороны, – поделился ученый.

Курган восстанавливали вручную, потому что не везде можно применять технику. Кроме того, археологи продолжили изучать курган. В частности, исследовали две каменные выкладки-лучи, пристроенные с южной стороны насыпи кургана. Обнаружили следы костров, которые разводил во время поминок погребенных в кургане людей.

Особый интерес исследователей вызывает край кургана – крепиды. Это ряд крупных камней, который сдерживал насыпь от расползания. С внешней стороны она была облицована каменными плитами, то есть первоначально курган имел невысокие вертикальные стенки высотой около полуметра по краю. От края насыпь повышалась к центру кургана на высоту почти 4 метра

Также ученые обследовали древнее поселение и погребально-поминальный комплекс, расположенные на окраинах села Балыктуюль. Полученная информация поможет уточнить процессы освоения долины река Большой Улаган в разное время.

Археологические работы на Пазырыкских курганах совместная экспедиция Горно-Алтайского государственного университета и Государственного Эрмитажа возобновила в 2017 году.

– В 2018 - 2019 годах природным парком Ак-Чолушпа и общественной организацией теленгитов Кун (Солнце) проведена первичная музеефикация памятника и созданы условия для его бережного показа многочисленным посетителям. Сейчас рядом с памятником местные жители активно развивают инфраструктуру по оказанию различных туристических услуг, – добавил Никита Константинов.

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