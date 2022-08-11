Виноваты бобры? Почему алтайское озеро усеяно мертвой рыбой

Фото: Александр Пластеев

В Залесовском районе Алтайского края в озере Клубничное погибла вся рыба. Версии случившегося рассматриваются разные. Истинную причину выяснят эксперты.

Озеро Клубничное когда-то процветало

Появился искусственный водоем площадью пять-шесть гектаров в 1960-ые годы. В советское время Клубничное процветало, так как первоначально оно использовалось для рыбного хозяйства. Со слов главы Залесовского муниципального округа Александра Пластеева, озеро специально зарыбливали: разводили окуней, карпов и сазанов. При этом продукцию продавали и за пределами района.

Также прибрежная зона пользовалась популярностью у отдыхающих, пока вода в озере не начинала цвести. Интерес к Клубничному и его рыбе пропал в 2000-е годы. Сейчас у прибрежной территории есть хозяин, только дела до озера ни у кого нет, ровно, как и до его обитателей.

- Прибрежная зона находится в аренде у предприятия ОАО «Залесовское». За состоянием самого озера никто не следит. В некогда богатом водоеме сейчас водится только карась, но это место все равно до сих пор пользуется спросом у местных рыбаков, - уточняет Александр Пластеев.

Первая версия: открытая задвижка

Подобное ЧП на озере происходит не в первый раз. Осенью прошлого года кто-то открыл задвижку и спустил воду, тогда тоже произошел мор рыбы. В этом году о ЧП один из первых узнал глава района и сразу выехал на место. Со слов Александра Пластеева, картина на озере жуткая: мертвая рыба, ужасное зловоние, птицы кружат повсюду. Первое, о чем подумали местные жители, что кто-то снова открыл задвижку.

- Доступ к ней свободный, поэтому открыть ее не составит труда. В прошлом году эту задвижку специально закрывали, но случилась аналогичная ситуация. Нужно ограничить к ней доступ, - считает глава района.

Бобры «постарались»?

Эксперты, приехавшие на место 10 августа, версию, что задвижку на озере кто-то открыл специально, не подтвердили. Возможную причину случившегося назвал начальник отдела водных биологических ресурсов Минприроды края Сергей Дегтярь:

- Пока есть рабочая версия причины произошедшего. Задвижка протекала, но из ручья восполнялся запас воды в озере. Бобры плотиной перекрыли ручей и закрыли приток воды. Только за последнее время было зафиксировано осушение семи водоемов в крае из-за этих животных. На озере нужно восстановить систему водосброса: донного водопуска и паводкового водопуска, - сказал Сергей Дегтярь.

Кстати, Клубничное не входило в официальный водный реестр, поэтому и о проблеме в системе водосбора на озере в ведомстве не знали. В ближайшее время водоем должны внести в этот реестр.

Озеро очистят и восстановят. По предварительным данным, этим займется субарендатор (который арендует озеро у ОАО «Залесовское»). Со слов представителя предприятия Геннадия Сатлейкина, в ближайшее время будет откачана вода и вычищено дно, а также отремонтирован затвор. Затем отроют дамбу и наполнят озеро водой.

Специалисты Росрыболовства произвели отбор рыбы для того, чтобы оценить причиненный ущерб. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии произведет расчет. Эксперты продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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К выяснению обстоятельств ЧП сразу подключились Следственный комитет и прокуратура. Следователи проводят проверку, в том числе на выявление признаков преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ.

Прокуратура Алтайского края даст оценку исполнения законодательства в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов, в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Также на место выезжали представители полиции, Минприроды, Росрыболовства, ОАО «Залесовское».

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