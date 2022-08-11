Синоптики рассказали о погоде до конца августа в Алтайском крае

По западу региона осадков будет меньше нормы Фото: Олег УКЛАДОВ

Август-2022 в Алтайском крае ожидается теплым, а по западу температура воздуха даже будет выше нормы на 1 градус. Подробнее о погоде рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В первой и второй декадах месяца преобладающей температурой воздуха ночью будет +10…+15 градусов, днем же столбики термометра покажут +23…+30 градусов. В конце второй декады похолодает до +7…+12 градусов, а днем до +20…+25 градусов.

В третьей декаде колебания температуры воздуха ожидается ночью от +4…+9 до +10…+15 градусов. Днем прогнозируют от +15…+20 до +22…+27 градусов.

Что касается осадков, то их количество в августе в Алтайском крае ожидается около, а по западу региона – меньше нормы (31 – 77 мм, в предгорных районах 90 – 113 мм).

Ранее мы писали, что в Алтайском крае до 12 августа прогнозируют дожди. При грозах местами сильные пройдут ливневые дожди, град. Кроме того, при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 19 м/с.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении. Если в этот момент вы оказались на улице, то обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Автомобиль нужно оставлять в гараже или оставлять машину вдали от деревьев.

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