Глава Следкома Бастрыкин заинтересовался уголовным делом по рубцовскому дому для престарелых

Частный дом для престарелых в Рубцовске. Скриншот: видео ТВ "Толк"

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить ему подробный доклад по уголовному делу рубцовского дома для престарелых. Несмотря на все доводы о том, что за постояльцами там фактически не ухаживали и практически не кормили, фигурантов оправдали.

– По данным следствия, 59-летняя обвиняемая организовала на территории города Рубцовска частный дом престарелых под видом гостиницы для оказания услуг гражданам, нуждающимся в постоянном уходе, а также для пенсионеров и инвалидов на возмездной основе путем заключения соответствующих договоров, - поясняют в Следственном комитете.

Контролирующие органы неоднократно проводили проверки и по их результатам были выявлены многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

Следствие предоставило доказательство того, что пожилые постояльцы не получали должного медицинского и бытового ухода, они плохо питались, их гигиеной тоже никто не занимался. Люди, которые проживали по соседству с интернатом, подтверждали, что много раз видели, как к нему подъезжает катафалк. Конечно, уход из жизни для пожилых людей мог бы не и не удивлять, но для них это было слишком часто.

– У них было три чайных пакетика на 50 литров воды. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить, - рассказала в интервью ТВ «Толк» Оксана Трушева, жительница Рубцовска. – В морозильной камере было немного натертой моркови, мороженых баклажанов. На завтрак был рацион: вода, соль, крупа. Больше ничего.

По словам депутата АКЗС Надежды Дрюпиной, она тоже смогла попасть в помещение интерната во время прокурорской проверки и осталась, мягко говоря, в шоке.

- Запах стоял такой, что просто слезились глаза. Там даже не было предусмотрено проветривание. У них не было шкафчиков для вещей. Старики хранили их под подушкой, - говорит она.

На вопрос: «Какую медицинскую помощь сотрудники оказывают постояльцам?», ей ответили, что по необходимости вызывают врача, но даже банальной аптечки, которая должна быть в таком заведении, не оказалось.

Бывшие сотрудники дома престарелых рассказывали, что за лежачими никто не ухаживал. Сердобольные люди приносили из дома еду, так как бабушки и дедушки просили кушать. В пустые бутылки им наливали воды, так как элементарно им не давали попить.

В мае 2021 года, когда разбирательства по частному дому для престарелых уже шли, его постояльцев перевели в Рубцовский дом-интернат. Первое время старики никак не могли наесться. Сейчас же они чувствуют себя хорошо.

В 2019 и 2021 годах обвиняемая просила переоформить бизнес на своих знакомых. В итоге к ответственности привлекли всех.

- Несмотря на собранную следствием доказательственную базу, послужившую основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, судебные органы приняли решение об отсутствии в деянии подсудимых состава преступления, - добавляют в СК РФ.

Иначе говоря, суд вынес оправдательное решение, чем немало удивил многих. Кроме того, у них осталось право и дальше заниматься прежним видом деятельности. Общественники так же намерены обратиться в генеральную прокуратуру с просьбой проконтролировать это дело.

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