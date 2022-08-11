Около 800 км трасс: алтайский министр транспорта рассказал о ремонте дорог в регионе

Работы продолжаются Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в 2022 году в Алтайском крае планируют привести в нормативное состояние (ремонт, строительство, реконструкция) примерно 800 километров автодорог регионального или межмуниципального значения. В прошлом году аналогичный показатель составил 909 км.

– Ежегодно муниципалитетам оказывается поддержка из краевого бюджета в виде субсидий на ремонт улично-дорожной сети, – сказал министр.

Общий размер муниципального дорожного фонда и средств, направленных на ведение дорожной деятельности в 2021 году, – 3 235,5 млн рублей. В эту сумму входит субсидия 1 606,3 млн рублей на проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт дорог местного значения.

– В 2022 году субсидия предварительно составит 2 526,7 млн. рублей. На средства краевой субсидии планируется привести в нормативное состояние порядка 60 км муниципальных автодорог, – пояснил Антон Воронов.

Он добавил, что, как и в предыдущие годы, дорожная отрасль справляется со всеми поставленными задачами.

– Согласно текущей информации, план работ этого дорожно-строительного сезона будет выполнен в полном объеме, – отметил министр. – Есть вероятность, что некоторые подрядные организации приступят к плану работ предстоящего года.

Говоря о проверке качества работ, представитель профильного ведомства подчеркнул, что он осуществляется в несколько этапов. На первом лаборатория на базе каждого ДСУ проверяет материал, который готовится для предстоящего дорожно-строительного сезона. После этого он проверяется лабораторией Алтайавтодора. Затем подрядчик выполняет работы, также изначально проверяя их качество при помощи своей лаборатории. Кроме того, испытания проводит и лаборатория Алтайавтодора.

– Такая система контроля позволяет нам минимизировать случаи некачественного выполнения работ на краевых трассах, – сказал глава алтайского минтранса.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что к концу 2023 года в Барнауле хотят построить трехуровневую развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. О том, на каком этапе находится реализация проекта, можно прочитать здесь.

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