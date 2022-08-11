Проколы вместо разрезов: на Алтае по-новому лечат рак мочевого пузыря

Первую подобную операцию провели в начале июня Фото: Алтайский онкологический диспансер

Алтайские хирурги освоили новый метод лечения рака мочевого пузыря. Теперь при запущенных случаях орган могут удалять через небольшие проколы. Подробнее об этом рассказали в краевом онкологическом диспансере.

Операция с полным удалением пораженного опухолью мочевого пузыря –лапароскопическая радикальная цистэктомия. Ее проводят, когда опухоль прорастает в глубокий мышечный слой, на всю толщу стенки мочевого пузыря, за ее пределы, вплоть до врастания в соседние органы. Ранее хирурги делали разрез на брюшной стенке пациента, а сейчас пораженный опухолью орган смогут удалять через небольшие проколы.

Во время операции специалист удаляет не только сам мочевой пузырь, но также предстательную железу у мужчин и матку у женщин. После этого с помощью кишечной пластики хирург формирует резервуар для приема мочи, который называется стома.

– Выполнение подобного хирургического вмешательства лапароскопически считается одной из самых сложных как в урологии, так и в хирургии и относится к категории высокотехнологичной медицинской помощи, - прокомментировал онколог-уролог онкодиспансера Илья Варламов. Он единственный, кто освоил эту методику в регионе.

Первую подобную операцию провели в начале июня. 62-летний пациент чувствует себя хорошо. Он рассказал, что смог ходить уже на второй день после вмешательства.

– В таких малоинвазивных операциях нуждаются примерно 10 - 15% пациентов с тяжелыми формами рака мочевого пузыря – теперь эта методика войдет в рутинную практику алтайских онкоурологов: с июня этого года уже выполнено пять лапароскопических цистэктомий, – рассказали в медучреждении.

Перенесший операцию пациент признался, что пришел к врачам со своей проблемой достаточно поздно, когда уже появилась кровь в моче. Если бы он обратился ранее, то орган удалось бы сохранить.

– К сожалению, пациенты, особенно мужчины, нередко откладывают визит к врачу, тянут до последнего, когда появляются уже по-настоящему тревожные звоночки, такие как кровь в моче, боль и жжение во время мочеиспускания или нарушение оттока мочи, – посетовал Илья Варламов. – Проходить диагностику нужно регулярно, даже если ничего не беспокоит. Достаточно после 40 лет всем без исключения один раз в год выполнять УЗИ органов брюшной полости.

Онкологи напомнили, что главный фактор риска для рака мочевого пузыря – курение.

Ранее мы писали о том, что алтайские врачи провели малоинвазивную операцию через проколы, которая полностью изменила жизнь юной пациентки.