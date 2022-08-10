Приставы закрыли зловонный собачий приют, на который жаловались барнаульцы

Приставы выезжали на место. Фото: УФФСП по АК.

В барнаульском поселке Власиха после многочисленных жалоб местных жителей закрыли собачий приют. Об этом сообщает УФФСП по Алтайскому краю.

40-летняя женщина содержала на придомовой территории не один десяток собак. Соседи несколько раз жаловались на лай, жуткое зловонье и просили пристроить животных, однако эти просьбы проигнорировали.

Местные жители обратились в прокуратуру с требованием запретить содержание собак на частной территории. Суд удовлетворил заявленные прокурором требования о запрете деятельности по содержанию приюта для собак, а также другую деятельность по массовому содержанию животных. После этого исполнительный документ направили для принудительного исполнения в отделение судебных приставов по Индустриальному району Барнаула.

Вскоре судебный пристав-исполнитель вручил женщине требование предпринять меры по исполнению судебного решения, предупредил о привлечении к ответственности в случае, если она не сделает то, что от нее требует.

– После неоднократного привлечения сотрудником органа принудительного исполнения женщины к административной ответственности, исполнение решения суда было организовано и исполнено сотрудником службы с привлечением специалистов приюта, куда и были вывезены собаки для их дальнейшего содержания, – резюмировали в ведомстве.

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