В РЖД дали добро

Фото: Михаил Полубедов, предоставлено Администрацией г. Барнаула.

К работе приступили в ночь с субботы на воскресенье после того, как с РЖД согласовали технологические «окна». Были демонтированы перильное ограждение, тротуарный блок, подготовлены четыре балки пролетного строения к демонтажу. В ходе второго «окна» рабочие приступили непосредственно к их разбору. Всего необходимо будет демонтировать 19 балок. Далее в планах работы над крайними путями РЖД.

Разбор пролетов

Начальник строительного участка Барнаульского ДСУ-4 Дмитрий Журавлев поделился подробностями о том, как организовали разбор конструкции. С РЖД согласовали время 10 «окон». Работы выполняются в ночное время в течение четырех часов, когда движение поездов под путепроводом полностью ограничено. На разбор всей конструкции запланировали 25 «окон».

По словам Дмитрия Журавлева, на объекте работают три автокрана, по два балковоза и экскаватора-погрузчика, а также бригада из десяти рабочих.

Днем все также продолжается установка опор под устройство теплосетей на трех- и восьмипролетных путепроводах.

Ранее директор Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин рассказал, что часть фундаментов под теплосети уже готова. Монтируются стойки под теплосеть с трубами диаметра 1000 мм. Что касается теплоснабжения, то здесь имеется еще сеть с диаметром трубопровода в 720 мм.

- К старту отопительного сезона эта система, безусловно, должна быть смонтирована для того, чтобы обеспечить соответствующую часть жителей города теплом при наступлении холодного времени года. Поэтому данные вопросы на особом контроле, - подтвердил Николай Данилин.

Как и график реализации всего проекта. По сути, необходимо завершать все демонтажные работы, уверен руководитель подрядной организации.

-Тот график, который мы утвердили, отражает достаточно серьезные реалии, в которых находится объект. В ходе еженедельных совещаний, которые мы проводим здесь с участием представителей заказчиков, сотрудников Росстройконтроля и специалистов всех смежных служб, участвующих в процессе, видим, что объект находится под постоянным надзором. На сегодняшний день срывов по важным этапам производственных работ на объекте не допущено, - заверил директор ДСУ-4.

Главное - безопасность

- Что касается «окон», то в целом в проектной документации при изначальном изучении технических условий от железной дороги рассчитывается то количество «окон», которое потребуется на период строительства, - пояснил Николай Данилин. - Берется во внимание период и демонтажных работ, и строительных. Фактическое же предоставление «окон» может корректироваться: где-то может быть оптимизирован технологический процесс, где-то демонтаж пройдет в более быстрые сроки, чем предусмотрено проектной документацией. Поэтому предоставление каждого «окна» согласовывается отдельно с РЖД. Важно то, что подписан договор между подрядчиком и РЖД. Это непростая процедура, которая проходит согласование с нашей железной дорогой, потом направляется в Новосибирск, и окончательный документ подписывается уже там.

- Понятно, почему данному этапу уделяется такое внимание. Это работа, которая связана с безопасностью. В ходе демонтажа бетонных строений возможны какие-то осколки, которые могут упасть на железную дорогу. Поэтому, естественно, что в этот период движение не должно осуществляться, - резюмировал Николай Данилин.

Автор текста: Илья Петров

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