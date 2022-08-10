На Алтае у многоквартирного дома сорвало крышу

Пострадавших нет Фото: Прокуратура Алтайского края

9 августа в Алейске сильный ветер снес крышу многоквартирного дома. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Об этом рассказала Мария Антошкина, помощник прокурора Алтайского края.

От сильного порыва ветра упала односкатная кровля с многоквартирного дома на улице Советской. В здании шесть квартир, в которых, в том числе, проживают дети. В результате падения крыши внутри здания и на улице местные жители не пострадали.

– Алейской межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований жилищного законодательства, оказывается правовая помощь гражданам. Органами власти объявлен режим повышенной готовности, – отметили в ведомстве.

Кровлю уже затянули пленкой. Жильцы сказали, что останутся дома и отказались от возможности остаться в пунктах временного размещения.

Восстановление кровли находится на контроле правоохранителей.

Ранее мы писали о том, что 27 июня в Волчихинском и Михайловском районах прошел мощнейший ураган с ливнем и крупным градом. Во время шторма не только срывало крыши и ломало деревья, но и градом даже поубивало животных. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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