Как сейчас выглядят красавица-дочь Михаила Евдокимова и его вдова

Дочь и вдова Михаила Евдокимова Фото: Олег УКЛАДОВ

4-7 августа на малой родине юмориста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, в поселке Верх-Обском, прошел 30-й Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки». На празднике побывали дочь артиста Анна и его вдова Галина Николаевна.

Анна была в черно-белом полосатом платье и черной панаме. Иногда она меняла головной убор: надевала забавную шапочку с баклажанами.

Анна Евдокимова Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас дочери Михаила Сергеевича 35 лет. У нее растет 13-летний сын, названный в честь знаменитого деда. Говорят, что он – копия Михаила Сергеевича. А вот дочь на отца почти не похожа. Анна - стройная блондинка с длинными волосами и правильными чертами лица. Многие отмечают, что девушка - утонченная и очень скромная. Она получила престижное образование в МГУ, работает в сфере шоу-бизнеса.

Галина Евдокимова (слева) с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Элегантная шатенка Галина Николаевна облачилась в черно-белый костюм: футболку, жилет и широкие брюки. В таком виде она выходила на сцену, чтобы получить диплом о присвоении ее супругу звания «Почетный гражданин Смоленского района» и сказать теплые слова его землякам. А для посиделок за большим столом, накрытом прямо на улице, женщина выбрала одежду в спортивно-молодежном стиле: белую футболку, легкие бежевые брюки и красную бейсболку.

Галина Евдокимова Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас вдове экс-губернатора 61 год. Она является вице-президентом Межрегионального фонда имени Михаила Евдокимова и домохозяйкой.

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