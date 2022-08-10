6 подростков привезли медики бригады скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционного корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле доставили восемь подростков с алкогольной интоксикацией. О том, в каком состоянии поступают дети и чем опасны подобные отравления, рассказала Ольга Гибазова, исполняющая обязанности заведующего отделением.

С азартом и интересом

Профиль отделения – лечение токсикологии, помощь детям с отравлением алкоголем и его суррогатами. С начала 2022 года сюда поступили 8 человек. Из них 6 подростков привезли медики бригады скорой помощи, других доставили родители. Для сравнения за весь 2021 году в медучреждение попали 8 детей, отравившихся алкоголем.

– В этом году мы видим такую тенденцию, что число девочек и мальчиков пока равно – по 4 человека. Все они подростки, им по 10-14 лет, алкоголь пили с друзьями, – пояснила Ольга Гибазова.

Как правило дети поступают с крайне выраженным интоксикационным синдромом. К этому приводит несостоятельность ферментативной системы органов желудочно-кишечного тракта и незрелость центральной нервной системы. Грубо говоря, нет необходимого количества ферментов для того, чтобы быстро переработать выпивку. Обычно пьют водку, виски или пиво. В последнее время реже покупают коктейли.

– Дети, которые пробуют алкоголь дома, делают один-два глотка. Они не испытывают такую интоксикацию, понимают, что происходит, – говорит медик. – Когда же проводят время с друзьями, как правило объем больше, и он выпивается с азартом и интересом. Есть соревновательные моменты и доза получается бесконтрольной. Как правило, детей привозят без сознания в приемный покой. На вопрос: «Сколько выпили?», чаще всего отвечают, что бутылку на компанию из 4-6.

Шатаются и много болтают

Врачи скорой помощи в большинстве случаев самостоятельно промывают желудок пьяного ребенка, избавляя от не всосавшегося содержимого, чтобы доза алкоголя не повышалась. Если это невозможно сделать оперативно, потому что ребенок без сознания, то такую помощь оказывают уже в отделении. Пострадавших встречает педиатр и врач-реаниматолог. После оказания экстренной помощи детям, в частности, ставят различные капельницы. Многие подростки поступают с замутненным сознанием, отмечается шаткость походки и болтливость

В среднем ребенок проводит в медучреждении сутки.

– К счастью, у нас не было ни одного летального случая. Всех детей переводят из реанимационного отделения в обычную палату под наблюдение родителей, там они проводят сутки-двое, пока педиатр не принимает решение о том, что ребенку можно домой. После этого он еще находится на контроле участкового педиатра, – говорит Ольга Гибазова.

Почему отравлений стало больше

Рост числа пациентов связывают с тем, что сейчас в Алтайском крае не действуют серьезные ковидные ограничения, родители вернулись на работу и дети находятся под меньшим контролем. Летом, когда нет уроков, многие подростки и вовсе предоставлены сами себе.

Есть еще одна неочевидная причина – некоторые родители разрешают подросткам немного выпить во время праздников, однако медики выступают категорически против. Дети любопытны и, попробовав один раз, часто хотят увеличить дозу и посмотреть, что будет. В будущем они рискуют оказаться на больничной койке.

– Стоит уходить от подобных домашних застолий, – резюмировала Ольга Гибазова.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Алтайском крае помогают детям с зависимостями. По словам медиков, маленькие пациенты употребляют наркотики редко, потому что их пугает даже сам вид иглы. В основном предпочитают алкоголь и табак, а к запрещенным веществам прибегают позднее. Зачастую все проблемы идут из семьи.

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