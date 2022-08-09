Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков изменил свое мнение об Олимпиаде

Теперь Шубенков может соревноваться только внутри страны Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский барьерист Сергей Шубенков не смог сломать мировую систему и получить статус нейтрального спортсмена, с которым его бы допустили до международных соревнований. Но теперь он и сам поменял свое отношение к ним, в том числе к Олимпиаде.

– Сейчас для меня Олимпийские игры уже не имеют ореола святости. Ощущения их исключительности уже нет. Просто большой крупный старт, крутые соревнования, в которых хотелось бы поучаствовать и победить, но если не суждено, тоже ничего страшного, - рассказ Шубенков в интервью RT.

Возможно, он просто психологически себя настраивает на то, что в ближайшее время не попадет на игры, а если этого не произойдет, то до конца карьеры спортсмена вполне вероятно может остаться без заветной медали. Чтобы не нагнетать панику, он старается абстрагироваться от таких мыслей.

– Может быть, так и есть и это действительно своего рода защитная реакция, но мне кажется, что дело не в психике. Просто сейчас так получается, что Олимпийские игры, как и чемпионаты мира, превращаются в некий частный междусобойчик, где люди, состоящие в руководстве, сначала принимают решения по собственному усмотрению, а потом доказывают в судах, что имеют на это право, - продолжает он.

Сергей добавляет, что материально компенсировать отстранение от Игр невозможно. И даже местечковые не смогут их заменить. Иногда, конечно, посещают мысли завершить карьеру, но альтернативу Шубенков пока не нашел.

– Пока все равно я не вижу альтернатив, которые позволяли бы зарабатывать больше, занимаясь чем-то другим. Плюс мне нравится бегать. Я себя, можно сказать, нашел в этой профессии. Понимаю, что осталось не так много — лет пять-шесть в лучшем случае, - говорит барьерист.

Сейчас чисто физически он чувствует себя хорошо. После травмы, полученной на Олимпиаде в Токио, вполне восстановился, хотя в первое время все равно побаивался бегать. Спустя почти год ощущает, что поврежденная левая нога как будто стала даже более здоровой, чем правая. Причем он практически уверен, что причиной травмы послужила его допинговая история.

– До сих пор уверен, что она стала следствием всей моей допинговой истории. Я, конечно, старался держаться, но все мои переживания и постоянный стресс не прошли для организма бесследно. Психосоматику никто не отменял. Когда я не тренируюсь и, соответственно, не нервничаю, у меня вообще ничего не болит, все отлично, - признается спортсмен.

Напомним, в этом сезоне Сергей Шубенков уже стал чемпионом России в беге с барьерами на 110 метров. Впереди у него всероссийская спартакиада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шубенков стал чемпионом России-2022

В Чебоксарах, где проходит чемпионат страны по легкой атлетике, определились несколько победителей. В их числе оказался барьерист из Барнаула Сергей Шубенков (подробнее)