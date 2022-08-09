Начнется спортивная программа в 9:00 на площадке «Пионер-Арена» Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 13 августа, будут отмечать День физкультурника в Барнауле – 2022. О том, какие соревнования, игры и программы пройдут в краевой столице, рассказали в пресс-службе администрации города.

Начнется спортивная программа в 9:00 на площадке «Пионер-Арена» (пр. Строителей, 30б). Там пройдет открытый турнир по волейболу среди любительских команд.

На площади Сахарова в 10:00 запланированы Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В состязаниях могут поучаствовать все желающие.

Большая спортивная программа состоится в Октябрьском районе на площадке спорткомплекса «ВРЗ» (улица Воровского, 110). Можно будет поучаствовать в спортивной эстафете, турнире по мини-футболу, дартсу, а также сдать нормативы ГТО. Желающие поиграют в шашки и шахматы. Начало программы в 10:30.

В 11:00 на стадионе «Лабиринт» пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а в Индустриальном районе (ул. Балтийская, 116) - районный фестиваль спорта.

Также 13 августа барнаульцы станут участниками турниров по кроссфиту, силовому экстриму, мас-рестлингу. Фестиваль спорта «Стиль жизни – здоровье. 2022» в парке культуры и отдыха «Центральный» начнется в 12:00. Кстати, помимо активной программы гостей ждут интерактивные площадки и показательные выступления спортсменов.

Ну и самое зрелищное мероприятие пройдет на гребном канале. В 13:00 можно будет посмотреть фестиваль гребного спорта на лодках «Дракон» и сапбордах.

Отметим, что также на протяжении недели тематические турниры и соревнования будут проводить на базах спортивных школ и организаций. Ознакомиться с планом можно на сайте.

Ранее мы писали, какие спортивные мероприятия пройдут в День города в Барнауле.

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