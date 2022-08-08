Скриншот видео программы "Песни от всей души" на телеканале Россия. Эфир от 07.08.2022.

7 августа на телеканале «Россия» в очередном выпуске «Песни от всей души» вспомнили легендарного на Алтае гармониста Василия Вялков. Житель Турочака погиб в авиакатастрофе в январе 2009 года. Напомним, что тогда в Кош-Агачском районе разбился вертолет Ми-171. При крушении погибли еще шесть человек, в том числе представитель президента РФ в Госдуме Александр Косопкин. Вертолетная прогулка с охотой была организована представителем Республики Алтай в Москве Анатолием Банных, которому в той жуткой трагедии удалось выжить. Однако несколько лет спустя в 2017-м бывший вице-премьер погиб в авиакатастрофе над Телецким озером.

В студию к Малахову на передачу «Песни от всей души» приехали вдова гармониста Марина Вялкова и его сын Данила. На передаче на экране высветился жуткий кадр: обломки вертолета, лежащая на снегу гармонь. Эту гармонь и занес в студию Данила.

- При жизни его я не играл на гармошке, - рассказал младший Вялкин. - А потом взял ее, поставил видеозапись, где отец играет, смотрел, как он пальцы ставит и учился…

Скриншот видео программы "Песни от всей души" на телеканале Россия. Эфир от 07.08.2022. Жена и сын гармониста.

Вдова гармониста вспомнила, как кольнуло сердце перед роковым полетом. В одном интервью Марина вспоминала, что Василия часто приглашали с его гармонью к вип-персонам. Он мог один заменить оркестр. Концерты оплачивались, супруги воспитывали троих детей, мечтали создать фольклорный центр, поэтому Василий как руководитель фольклорного ансамбля «Ярманка» никогда не отказывался от выступлений и командировок. Даже если уставал или не хотел.

- Был безотказный, - вспоминает Марина.

Мечты Василия семья воплотила уже после гибели, создав фольклорный центр в Турочаке. Показали в программе и улицу, которую назвали в Турочаке в честь Василия. Марина спела с Данилом песню «Варенька», их любимую с мужем, а также редкую украинскую песню своей бабушки.

Скриншот видео программы "Песни от всей души" на телеканале Россия. Эфир от 07.08.2022. Справа погибший гармонист.

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