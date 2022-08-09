Жительница Барнаула купила машину на чужие деньги, заработные хитрым способом на биткоинах

Женщина признала вину и раскаялась Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщина потратила чужие деньги, заработанные на перепродаже биткоинов. Вместо того, чтобы перевести их владельцу, она купила себе автомобиль. Подробнее об этом «Комсомольской правде» рассказала помощник прокуратура Железнодорожного района Евгения Харькина.

Мужчина занимался перепродажей биткоинов. Торговля проходила в автоматическом режиме с помощью специального бота в одном из мессенджеров.

– После принятия потенциальным покупателем заявки о продаже биткоинов, размещенной ботом на множестве криптовалютных бирж, нужно было внести оплату. Деньги следовало перечислять на указанный номер счета. Система не позволяла хранить и выводить более 500 тысяч рублей, поэтому мужчина регистрировал кошельки на разных людей, – рассказала Евгения Харькина.

Один из кошельков принадлежал жительнице Барнаула и вскоре на нем скопилась сумма около 500 тысяч рублей. Мужчина попросил ее перевести деньги, однако та постоянно твердила, что сумма так и не поступала. Через некоторое время удалось связаться с подругой горожанки, которая рассказала, что знакомая потратила деньги на покупку машины и другие цели.

Мужчина понял, что его обманули и он не получит деньги, поэтому обратился в полицию.

– Правоохранители возбуждали уголовное дело по ч.3 ст.160 УКРФ - растрата, то есть хищение имущества, ввереного виновному, совершенная в крупном размере, – отметили в прокуратуре.

Женщина частично возместила ущерб на сумму около 20 тысяч рублей. Потерпевший настаивал на реальном лишении свободы для горожанки, однако суд с учетом ее молодого возраста, полного признания вины и других обстоятельств, приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком три года.

– Также на женщину возложили обязанности не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Один раз в месяц нужно являться на регистрацию в этот же орган в установленный день, - сказали в ведомстве.

Кроме того, жительница краевой столицы должна вернуть потраченные деньги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле мужчина обманывал продавцов «фокусом» с купюрой в 5 тысяч рублей. Теперь его отправят в колонию строго режима за мошенничество. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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