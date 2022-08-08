Жеребец Парусник выиграл главный приз конноспортивных соревнований в Барнауле

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

В минувшие выходные на барнаульском ипподроме прошли конноспортивные соревнования - IV этап Большого Сибирского круга. На них разыграли кубок Губернатора Алтайского края. Подробности в нашем материале.

Традиционно в этих состязаниях принимают участие сильнейшие конники из Алтая, Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского края и Республики Алтай.

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

- Соревнования – завершающий этап тренинга лошадей, демонстрирующий весь напряженный труд. В состязаниях у нас всегда участвует около 110-120 лошадей, наездников чуть меньше, так как некоторые жокеи могут принимать участие в нескольких заездах с разными лошадьми, - отмечает замминистра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырев.

В состязаниях разыграли 11 призов: Кубок губернатора Алтайского края, приз правительства Алтайского края, призы Иппика, Крепыша, учрежденные в часть именитых лошадей, дистанционный приз города Барнаула и другие. Общий призовой фонд составил два миллиона рублей.

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

- Барнаульский ипподром уже в 16-й раз принимает участников Большого Сибирского круга. Это говорит о том, что, с одной стороны, наши спортсмены-конники имеют высокую подготовку, с другой стороны - сам Барнаульский ипподром готов принимать такие серьезные соревнования высокого уровня. Они заняли достойное место в ряду других состязаний. Думаю, мы, как и прежде, все лучшие традиции, практики сегодня используем, - сказал глава региона Виктор Томенко, обращаясь к спортсменам, коннозаводчикам, зрителям.

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

Главный приз соревнований - Кубок губернатора. Его разыгрывали между жеребцами орловской породы старшего возраста на дистанции 2600 метров. Призовой фонд – 500 тысяч рублей. Выиграл забег жеребец Парусник. Он принадлежит Ольге Весниной из Новосибирской области. Парусник выступал под руководством наездника с большим опытом и стажем – Русланом Пащенко. Кстати, и забег на Кубок правительства Алтайского края выиграл тоже Руслан, только с импортным жеребцом, купленным в Швеции - Remain in Light.

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

- С обеими лошадьми работать просто, они очень умные и талантливые. С Парусником занимаюсь уже семь лет, много соревнований уже выиграли, а с Remain in Light только второй год, - говорит Руслан.

Отметим, что все заезды и бега были разбавлены показательными выступлениями спортсменов-конников, а также номерами творческих коллективов. Также можно было сделать ставки на лошадей, что также прибавляет азарт у публики.

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

Призовые места распределились следующим образом:

Приз Иппика – Матрешка (наездник - К. Карамышев)

Кубок губернатора Алтайского края – Парусник (наездник – Р. Пащенко)

Приз правительства Алтайского края – Remain in Light (наездник – Р. Пащенко)

Приз Алтайского Заксобрания – Старлей (жокей – Т. Дорошенко)

Приз Министерства сельского хозяйства Алтайского края – Гладкий (наездник – О. Игай)

Приз Спортивный – Паломник (наездник – И. Рамазанов)

Приз Крепыша – Елецк (наездник – Р. Пащенко)

Приз Будущности – Палладиум (наездник Э. Таксанов)

Приз в честь коневладельцев Сибири – Лейсан Вэй (жокей – Ю. Наумова)

Мемориал выдающихся наездников – Форд (наездник – И. Исаев)

Дистанционный приз г. Барнаула – Романтика ВС (наездник - С. Ганжа).

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

IV этап Большого Сибирского круга на барнаульском ипподроме Фото: Виталий БАРАБАШ

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