Минздрав Алтайского края предлагает вернуть масочный режим в регионе

Сейчас в Алтайском крае 1681 заболевших ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Алтайского края предлагает вернуть масочный режим для людей старше 65 лет. Это связано с тем, что в регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как рассказала на оперативном совещании правительства края замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая, сейчас в Алтайском крае 1681 заболевших ковидом, в госпиталях находится 231 пациент. В последнее время возросла нагрузка на скорую помощь. В среднем поступает 2,2 тысячи вызовов в сутки, в том числе около 300 от пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии.

При этом в Алтайском крае стали активнее прививаться от коронавируса. За неделю вакцинацию прошли 15 518 человек – прирост к предыдущей неделе составил 9 тысяч. При этом показатель остается низким.

– Максимальная возможность вакцинации в крае составляет 15 тысяч человек в сутки. Невысоким остается в крае и уровень коллективного иммунитета – порядка 15%, – отметили на совещании.

Минздрав региона предлагает снова ввести масочный режим для людей старше 65 лет, данная мера также рекомендуется для коллективов организаций и учреждений.

Вопрос о возможности введения новых эпидограничений, в том числе масочного режима, могут рассмотреть в ближайшее время.

Напомним, ранее обязательное ношение медицинских масок в Алтайском крае отменили с 7 июня. До этого масочный режим вводили в Алтайском крае 12 мая 2020 года. Тогда на это пошли на фоне ослабления ограничительных мероприятий, когда начали работать парикмахерские и некоторые непродовольственные магазины.

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