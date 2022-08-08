Где находятся соленые озера в Алтайском крае и как использовать грязи в домашних условиях Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край давно славится силой своей природы. Один из феноменов – соленые озера, про целебные свойства которых известно с давних времен. На некоторых из них организованы грязелечебницы. При этом туристы нередко набирают эту самую грязь из озер и везут домой. Об уникальном лечебном эффекте, которым обладают соленые озера в Алтайском крае, а также о том, как использовать грязи в домашних условиях, «Комсомолке» рассказал директор института фармации АГМУ Олеся Мазко.

- Вода в соленых озерах обладает уникальным составом – она содержит большое количество поваренной соли, а также минеральные вещества, в том числе аммиак, сероводород, кальций, магний и так далее. Грязь таких озер положительно влияет на наш организм – повышает теплопроводность, помогает людям с кожными заболеваниями (дерматит, экзема, псориаз и т.д.), болезнями костно-мышечной системы, женской половой системы, при реабилитации после болезни, - подчеркнула Олеся Николаевна.

Конечно, есть и противопоказания: лечебную грязь не рекомендуется использовать людям с гипертонией, бронхиальной астмой, дыхательной недостаточностью, обострениями хронических заболеваний, атеросклерозом, пороками сердца и так далее. Поэтому специалист не рекомендуется заниматься самолечением.

- Грязь можно использовать в домашних условиях, но нужно понимать, что когда её забирают из природы и перекладывают в банку или другую емкость, активность несколько теряется. В основном, её используют для аппликаций, но перед использованием обязательно нужно проконсультироваться с врачом, так как бесконтрольное самолечение может привести к побочным эффектам, - пояснила директор института фармации.

По словам Олеси Мазко, лучше всего проходить грязевые процедуры в специальных лечебницах. Такие есть на озере Большое Яровое или в Белокурихе, правда, в случае с Белокурихой грязь привозят из других мест, но хранят в особых условиях, поэтому она сохраняет в себе полный комплекс биологически активных веществ.

Соленые озера в Алтайском крае, список мест:

- озеро Малиновое, Михайловский район;

- озеро Большое Яровое, Славгород;

- озеро Горькое, Егорьевский район;

- Кулундинское озеро, Благовещенский район;

- Завьяловские озера (Соленое, Щелочное, Пресное), Завьяловский район;

- озера Гуселетова (Горькое, Мормышанское), Романовский район;

- Кучукское озеро, Благовещенский район;

- Бурлинское озеро, Славгород.

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Например, Большое Яровое озеро славится лечебными свойствами иловой грязи и горько-соленой минерализованной водой. По своему составу и вода, и грязь такие же, как соленые озера Крыма и Северного Кавказа. А по лечебному воздействию на человека – сравнимо со знаменитым Мертвым морем (подробнее)