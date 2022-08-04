Женщина получала процент за оформление карт Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае женщину будут судить по делу о незаконном открытии банковских счетов, с использованием паспортов 100 недееспособных людей и разглашении банковской тайны. Подробнее об этом «Комсомольской правде» рассказала Мария Антошкина, помощник прокурора региона.

По версии следствия, женщина работала в отделения связи УФПС Алтайского края - филиале «Почты России». При этом у нее был доступ в качестве агента к информационной системе одного из банков, содержащей персональные данные клиентов, а также информацию об их счетах и вкладах.

Женщина зашла в базу банка и используя паспорта 100 недееспособных человек. находящихся в социальном учреждении, открыла сберегательные счета на их имя. Также она оформила банковские карты для получения пенсий и пособий. После этого, заявления об открытии счетов, банковские карты, служебные коды, PIN-коды передала сотруднику социального учреждения.

По данным источника «Комсомольской правды», пострадавшие – постоялицы одного из психоневрологических интернатов Алтайского края, которые даже не догадывались о произошедшем. За открытие карт женщина получала процент и хотела таким образом заработать, однако вскоре обман вскрылся и к делу подключились правоохранители.

Действия обвиняемой квалифицировали по ч.3 ст.272 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерный доступ с использованием своего служебного положения к компьютерной информации, повлекший ее модификацию и ч.2 ст.183 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом которому она стала известна по работе.

Прокурор Алтайского края Антон Герман утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.

- Окончательную юридическую оценку действиям обвиняемой предстоит дать суду, - резюмировали в ведомстве.

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