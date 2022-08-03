Александр Розенбаум на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Певец Александр Розенбаум написал и уже презентовал песню про Алтай. Презентация состоялась в День Военно-Морского Флота 31 июля. Об этом сообщили в официальной группе музыканта.

В этот день у Александра Розенбаума прошел концерт в Санкт-Петербурге. Судя по первой реакции публики, песня «Алтай» понравилась поклонникам творчества музыканта и под конец выступления они уже начали подпевать ему.

В своей новой композиции Розенбаум поет и про пасеку, коих на Алтае действительно огромное количество, ведь мед является одним из брендов региона, и про баню, и про ароматную смородину, и в целом про местные красоты. Но главное не потеряться в этом месте, ведь со временем начинаешь ощущать себя в раю. Здесь ты напитываешься энергией и здоровьем, которой потом хватает надолго.

Александр Розенбаум в этом году уже был на Алтае. Он стал хэдлайнером Литературного фестиваля Роберта Рождественского и выступил на Яру любви в селе Косиха. Перед этим для музыканта, а также семьи самого Роберта Ивановича и Ларисы Долиной, также приглашенной на мероприятие, провели экскурсию по мемориальному музею. Исполнитель с интересом рассматривал все экспонаты и слушал лекции. Кроме того он возложил цветы к памятнику Рождественского.

Во время концерта публика с особой теплотой встретила музыканта. Правда, возникли некоторые технические сложности, из-за которых Розенбаум несколько раз прекращал петь и просил звукорежиссера настроить звук, поклонники же просили его спеть а капелла. «Вечернюю застольную» Александр Яковлевич исполнил именно так и весь Яр любви хором поддержал его.

Видимо отдых на Алтае музыканту очень понравился, и он решил запечатлеть его в новой песне.

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