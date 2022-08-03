В целом в августе каждый знак Зодиака получит хороший потенциал для того, чтобы впустить что-то новое в свою жизнь Фото: Иван ВИСЛОВ

В августе несказанно повезет представителям двух знаков Зодиака. Их настигнет удача! По словам барнаульского астролога Веры Топчеевой, фортуна их будет просто преследовать.

- Счастливчиками окажутся Водолеи и Весы. Водолеи, например, любят путешествовать, черпать новые знания, смело преодолевают препятствия. Поэтому, возможно, они отправятся в путешествие своей мечты, которое по каким-то причинам долгое время не удавалось осуществить, - рассказывает специалист по звездам.

А еще Водолеи склонны часто менять работу и сферу деятельности. И в августе ему может попасться удачное место с очень хорошей зарплатой и карьерным ростом.

Что касается Весов, то они беспокойны, часто не уверены в себе и из-за колебаний упускают шанс, который мог бы принести им удачу. Поэтому в августе следует отбросить все сомнения и смело принимать подарки судьбы.

- Повезти может абсолютно в любой сфере: в любви, в работе, с деньгами и так далее. Возможно, представители этого знака кардинально изменят свою жизнь, например, переедут за границу или обретут славу. Просто нужно не упускать шанс и довериться судьбе, - советует астролог.

В целом, по ее словам, в августе каждый знак Зодиака получит хороший потенциал для того, чтобы впустить что-то новое в свою жизнь. И каждый сможет это сделать, если не будет сам себе препятствовать. Однако в первой половине месяца надо быть внимательным - это энергетически напряженный, травмоопасный период. Всем надо следить за своим здоровьем и избегать необдуманных поступков.

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