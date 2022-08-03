Из кабачков можно приготовить вкуснейшие оладушки "Загадка" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В книге «Алтайская трапеза» опубликована масса рецептов от жителей края, в том числе и летних блюд из овощей с огорода. Публикуем самые простые и быстрые их них.

Тушеные овощи «Летнее ассорти»

Ингредиенты: один баклажан, один средний кабачок, один помидор, один болгарский перец, одна луковица, 2 ст. л. растительного масла, зелень, чеснок, перец, соль по вкусу.

Способ приготовления: все овощи нарезать брусочками. Лук обжарить на масле, добавляя с интервалом в пять минут овощи в такой последовательности: баклажаны, кабачок, помидор. После того, как овощи потушатся вместе 10 мин, добавить мелко рубленый чеснок, зелень, соль, перец и тушить еще пару минут.

Оладьи из кабачков «Загадка»

Ингредиенты: один средний кабачок, два яйца, один перец болгарский свежий, сода, соль, куркума, мука, масло растительное для жарки, сметана.

Способ приготовления: кабачок очистить от кожицы и семян, протереть, посолить, выдержать 5-10 мин. Отжать, добавить болгарский перец (очищенный и нарезанный мелкими кубиками), яйца, просеянную муку, куркуму, соду и тщательно перемешать до появления пузырьков на поверхности.

Оладьи обжарить с обеих сторон и подавать со сметаной.

Жареные помидоры

Ингредиенты: свежие помидоры, репчатый лук, сметана, зелень.

Способ приготовления: порезать помидоры на три части кружочками и засыпать порезанным репчатым луком. Посолить, залить сметаной и жарить на медленном огне 15-20 минут. Размять, перемешать. Есть рекомендуется не ложками, а макать хлебом.

Вареники со свежими помидорами

Ингредиенты: пельменное тесто, свежие помидоры, репчатый лук, соль, перец.

Способ приготовления: помидоры нарезаем кубиками и складываем в дуршлаг над чашкой, чтобы стекал сок. Добавляем нарезанный кубиками репчатый лук, солим и перчим по вкусу, помешиваем почаще, чтобы сок сбегал. Вареники лепим и без промедления отправляем в кастрюлю. В чашку с готовыми варениками добавляем сок от помидоров и сметану или майонез.

Салат из сырого кабачка по-восточному

Ингредиенты: один молодой кабачок, половина лимона, растительное масло, черный перец, соевый соус, зелень.

Способ приготовления: кабачок нарезать картофелечисткой на тонкие полоски, выжать лимон, посыпать перцем, добавить по вкусу соевый соус. Две ложки масла нагреть, вылить в салат, перемешать. Можно посыпать укропом или петрушкой.

Салат из свежих огурцов и перцев «Витаминный»

Ингредиенты: томинамбур, огурец свежий, ветчина, перец свежий сладкий, майонез или сметана, сыр.

Способ приготовления: все нарезать кубиками, выложить слоями и смазать сметаной или майонезом. Сверху посыпать тертым сыром. Подавать можно в креманках.

Простой салат с редькой и помидорами

Ингредиенты: одна крупная редька, шесть спелых помидоров, одна луковица, соль, ароматное растительное масло, сок из половины небольшого лимона, зелень.

Способ приготовления: с редьки снять кожицу, а мякоть натереть на средней терке. Помидоры порезать небольшими дольками, а лук тонкими кольцами. Для заправки смешать растительное масло и лимонный сок. Затем соединить в миске ингредиенты, немного посолить и украсить свежей зеленью (петрушка, укроп).

Огуречный салат с медовой заправкой

Ингредиенты: 2 огурца, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. соли, укроп.

Способ приготовления: огурцы нарезать тонкими кружками, перемешать с солью и выложить в дуршлаг, который предварительно установить на кастрюлю. Оставить на 20 мин. Если у огурцов тонкая кожица, лучше ее очистить. Развести мед в 2 ст. л. теплой кипяченой воды, укроп измельчить и добавить в разведенный мед. Огурцы промыть от соли и выложить в салатницу и полить медовой заправкой. Перемешать и поместить в холодильник на 10-15 мин.

Закуска из баклажанов «Баклажановый рай»

Ингредиенты: 300 г баклажанов, 150 г репчатого лука, 200 г майонеза, 50 г чеснока, 250 г свежих помидоров, 200 г свежей моркови, петрушка.

Способ приготовления: баклажаны порезать кружочками и обжарить на растительном масле, смазать майонезом с чесноком, сверху положить обжаренный и порезанный мелкими кубиками лук, затем дольки помидоров и вновь промазать майонезом с чесноком. Затем идет слой моркови, потертой на мелкой терке, и сверху петрушка.

Бутерброд с редькой «Витаминный»

Ингредиенты: 120 г ржаного хлеба, по 40 г растительного масла и моркови, по 20 г редьки, петрушки и укропа.

Способ приготовления: морковь натереть на мелкой терке, зелень мелко измельчить, редьку нарезать тонкими пластиками. Ломтики хлеба намазать растительным маслом, положить редьку и морковь тонким слоем, посыпать зеленью.