Стипендии и не только: какую помощь можно получить от Алтайского отделения Российского детского фонда

У фонда есть различные стипендии Фото: Олег УКЛАДОВ

У Алтайского краевого отделения Российского детского фонда существует 12 долгосрочных программ, рассчитанных на поддержку семей с детьми. О том, какую помощь оказывают в регионе и как ее можно получить, рассказала Оксана Овчинникова, руководитель отделения.

Один из самых известных проектов – марафон «Поддержим ребенка», который реализуется с 2009 года. Он направлен на оказание помощи семьям с тяжелобольными детьми – им оплачивают проезд до федеральных клиник, а также покупку необходимого медицинского оборудования. В рамках марафона в этом году помощь уже получили почти 250 тяжелобольных детей.

Другой важный проект – «Нет – детскому туберкулезу!» направлен на оказание всесторонней помощи детям, которые проходят лечение в туберкулезных медучреждениях края.

– Тесно взаимодействуем с руководством этих клиник по выявлению возникающих проблем, стараемся оперативно реагировать. Эта программа работает с 2004 года, то есть уже 18 лет, – рассказала Оксана Овчинникова.

У фонда есть различные стипендии. Например, имени Р.С. Федоровой, бывшего директора алтайского детского фонда. Задача этой программы – поддержка талантливых детей, у которых есть достижения в сфере искусства.

– Это мальчишки и девчонки с ограниченными возможностями здоровья или из опекунских/многодетных семей, – говорит руководитель отделения фонда. – За пять лет реализации программы стипендиатами стали 50 юных дарований.

Еще одна стипендия – имени В.Ф. Чудимова. Ее могут получить дети с ограниченными возможностями здоровья, у которых есть достижения в спортивной или другой деятельности, а также их наставники. Программа реализуют уже второй год.

Среди прочих программ и проектов – «Срочная социальная помощь» - помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях (смерть одного из родителей, пожар, другие тяжелые жизненные обстоятельства).

– «1 июня - Международный день защиты детей», «Здравствуй, школа!», «Подарок Деда Мороза». Эти три программы направлены на организацию и проведение тематических мероприятий (спектаклей, кинопоказов, утренников и др.) для детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных/опекунских/малообеспеченных семей.

Помимо этих направлений Алтайским краевым отделением РДФ реализуются такие программы, как «Духовная защита» и «Детская библиотека», – рассказали в фонде.

Кроме того, с февраля работают по программе «Помощь беженцам». Семьи, приехавшие в Алтайский край из Украины, получают продукты, предметы первой необходимости и многое другое.

– Семьи с детьми получили через Детский фонд финансовую помощь (это помимо тех средств, которые выделяются государством). На каждого ребенка выделено по 20 тысяч рублей: 10 при первом обращении и еще столько же к 1 июня. Материальная выплата будет и к 1 сентября. Далее, по 15 тысяч рублей перечисляется при рождении малыша, такие случаи у нас есть. На сегодняшний день в Детском фонде зарегистрировано 34 ребенка из семей беженцев, а вообще через организацию прошло 93 человек, возраст которых от 0 до 88 лет, – пояснила Оксана Николаевна.

Она добавила, что в детском фонде оказывают адресную помощь нуждающимся семьям. Можно обратиться по адресу: Барнаул, ул. Партизанская, д.120, тел 633-013, эл. адрес altaidetfond22@mail.ru.

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