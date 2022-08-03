Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай возбудили уголовное дело после незаконной рубки кедра на сумму более 300 млн рублей. В совершении этого преступления подозревают золотодобывающую компанию, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что с февраля по май 2022 года, руководитель одной из золотодобывающих организаций представил заведомо ложные сведения об осуществлении геологического изучения недр, разведки и добычи россыпного золота. На основании этих данных заключили договоры аренды лесных участков для заготовки древесины.

– Не имея намерений на осуществление работ по геологическому изучению недр полезных ископаемых, злоумышленником была организована незаконная рубка лесных насаждений, в том числе деревьев породы кедр на территории участкового лесничества, расположенного в Турочакском районе, – подчеркнули в ведомстве.

Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил более 100 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Кроме того, в производстве находится аналогичное уголовное дело, возбужденное по факту незаконной рубки, совершенной с ноября 2020 года по февраль 2022 года. Здесь сумма ущерба составила около 230 миллионов рублей. Уголовные дела соединили в одно производство.

По месту жительства фигуранта провели обыски, изъяли документы. На имущество, находящееся в собственности подозреваемого, наложили арест.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-следственных действий, осуществляется сбор и фиксация доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – резюмировали в МВД.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай будут судить преступную группу за рубку пихт на 19 млн рублей. Всего по делу допросили 20 свидетелей, провели 15 судебных экспертиз и больше 10 обысков. На имущество обвиняемых в сумме 5 млн рублей наложили арест.

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