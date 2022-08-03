Теплосети - в зоне особого внимания

Путепровод Фото: Виталий БАРАБАШ

На путепроводе по проспекту Ленина в Барнауле на минувшей неделе прошло выездное совещание. Провел его заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Участие в нем приняли также заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, представители профильного комитета, СГК, проектной, подрядной организаций и другие.

Необходимо строго придерживаться графика

Участники обсудили ход строительных работ на участке, технические и производственные вопросы. Особое внимание было уделено монтажу тепловых сетей.

Как сообщил заместитель директора ООО «Барнаульское ДСУ-4» Денис Попрядухин, завершена установка основания четырех опор тепловой сети, состоящих из 18 буронабивных свай. В ближайшее время на них будет смонтирован железобетонный монолитный ростверк. Далее на нем разместят опору под теплосеть, а затем - трубу отопления. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона. По его словам, 80% материалов, необходимых для монтажа тепловой сети, уже находится на объекте.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский подчеркнул, что необходимо строго придерживаться графика работ по устройству тепловых сетей, чтобы завершить все работы до начала отопительного сезона.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев напомнил, что реконструкция путепровода и все связанные с этим вопросы требуют максимального внимания.

«Есть утвержденный график производственных работ, и в ходе выездных совещаний мы еженедельно будем контролировать своевременность их выполнения, оперативно отрабатывать возникающие производственные вопросы, чтобы не допустить нарушения сроков реконструкции путепроводов», - подчеркнул он.

Также в части своих компетенций о текущей ситуации доложили и другие участники совещания.

Работы по демонтажу путепроводов выполнены на 70%

В настоящий момент конструкции путепроводов на Новом рынке демонтированы на 70%. Демонтаж трехпролетного путепровода уже практически завершен, а разбор восьмипролетного выполнен примерно на 50%.

Непосредственно сейчас продолжается демонтаж балок пролетных строений.

Как сообщили в ООО «Барнаульское ДСУ-4», на трехпролетном путепроводе они демонтированы в полном объеме, на восьмипролетном разбор балок продолжается.

На производственной базе ДСУ-4 полным ходом идет процесс производства пространственных каркасов для буронабивных свай. На сегодняшний день в полном объеме изготовили каркасы на первую опору восьмипролетного путепровода, всего 20 конструкций.

Как сообщили в ООО «Барнаульское ДСУ № 4», заключены договоренности по предоставлению «технологических окон». Три пролета располагаются непосредственно над четырьмя путями РЖД.

Строительно-монтажные работы на них будут производиться в ночное время суток, согласно графику, который предоставляет Западно-Сибирская железная дорога. Это 4 - 6 часов в сутки. Таких окон запланировано более шестидесяти.

Работы над железнодорожными путями начнутся уже в ближайшее время. Сегодня продолжается устройство железобетонных монолитных ростверков для опор тепловой сети на трех- и восьмипролетных путепроводах. На текущей неделе подрядчик перейдет к следующему этапу работ - монтажу стоек опор теплосети и системы теплоснабжения.

Автор: Илья Петров