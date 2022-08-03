По данным Минздрава, проблем с инсулином сейчас нет Фото: Олег УКЛАДОВ

Аптеки Алтайского края за неделю получили 2,5 тысячи упаковок инсулиновых игл. Как рассказали в Министерстве здравоохранения региона, ранее жители пожаловались на дефицит игл.

Сообщения о проблемах с иглами для инъекций инсулина ранее появились в социальных сетях. По данным министерства, они поступили они в край еще 5 июля, однако сопровождающие документы были оформлены с ошибками. После этого документацию пришлось вернуть поставщику для исправления всех неточностей, на это ушло две недели. Соответственно, без документов препараты или медицинские приборы нельзя было поставлять в аптеки.

В настоящий момент все неточности исправлены. Иглы уже переданы в аптеки. Инсулин и инъекционные иглы за бюджетные деньги получают 15 тысяч 344 человека.

К слову, проблем с инсулином сейчас нет. Минздрав отметил, что Алтайский край получил больше 144 тысяч упаковок, причем 65,8 тысяч из них – импортные, остальные – отечественного производства. Все пациенты обеспечены необходимыми лекарствами.

Напомним, в марте жители Барнаула скупили импортный инсулин и вызвали дефицит. Как уже рассказывали в Минздраве, диабетики могут рассчитывать на два вида поддержки – либо им выдают лекарства, либо деньги. Для оформления льготного получения лекарств человеку необходимо пройти специальную комиссию и получить заключение, подтверждающее наличие инвалидности. Льготники, которые выбрали поддержку в виде выплаты, самостоятельно закупают инсулин в аптеках. Их и коснулась проблема – они в панике закупали по несколько пачек, и спровоцировали небывалый ажиотаж на препарат. Сейчас ситуации стабилизировалась.

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